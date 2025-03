O Carnaval já ficou para trás, deixando calçadas infestadas de purpurina e uma saudade no ar. Para quem pulou (e bebeu) até cair no feriadão, agora resta recarregar as baterias e, por que não, pular um pouco mais, mas sem exageros. Nesse caso, a dica é aproveitar a pós-folia com drinques, mas com aqueles de menor teor alcoólico. Confira coquetéis perfeitos para quem busca algo saboroso e mais leve.

Néli Pereira, mixologista e ativista no consumo moderado de álcool

Tinto di Verano Foto: Brent Hofacker - stock.adobe.com

“Os coquetéis low Abv transitam entre 3% e 10% de álcool. Então, uma gin tônica com 60ml de gin e 180ml de tônica (3:1), fica no limite de 10%”, conta a especialista. Os vinhos, por sua vez, têm um teor alcoólico mais baixo e, se misturados a diluidores, como tônica, água com gás e sucos, a porcentagem diminui ainda mais, como nos spritz. Pensando nisso, outra dica é o porto tônica, com vinho do porto branco, tônica e limão, além do tinto di verano, com vinho tinto e água com gás.

“Mas não é porque está tomando um coquetel low que você pode exagerar na dose. Eles ajudam na moderação, mas a quantidade deve ser mantida e os cuidados são os mesmos”, destaca.

Tiago Bañares, proprietário do Tan Tan

O proprietário do único bar brasileiro a integrar a lista do 50 Best Bars, revela que a sua aposta é que “o futuro esteja nos coquetéis com menor teor alcoólico” e dá três dicas para os foliões cansados. Segundo ele, os coquetéis low proof são aqueles que utilizam bebidas com menos álcool. “Um deles é o old hickory, que talvez seja o meu preferido e leva dois tipos de vermute (branco e tinto) e alguns bitters, como o de laranja e o peychaud. É um drink com baixíssimo teor alcoólico”.

Além disso, o coronation, que tem uma base de maraschino, jerez e vermute, bem como o adonis, que leva vermute, jerez e casca de laranja “São coquetéis low proof, que têm um baixo teor alcoólico e lembram drinques mais fortes, como old fashioned e manhattan”.

Rachel Louise, bartender do TUJU

Bloody Mary Foto: Elena Elizarova

Segundo a bartender, spritz e highballs são perfeitos para dias quentes. “Cynar com tônica é de graduação alcoólica baixa e fácil de encontrar em qualquer boteco. É amarguinho, leve e refrescante”. Outra dica é o amaro spritz, que tem uma pegada diferente com limoncello e aperol ou campari spritz, “é bem leve e refrescante, mas traz um pouco mais de força”.

O bloody mary também é um drinque com suco de tomate que, de acordo com a especialista, “tem poderes restaurativos”. O suco de tomate e o tempero utilizados fazem toda a diferença e “é perfeito para a manhã de ressaca”.

Cristiano Costa, bartender do Piccini Bar

Aperol spritz cocktail Foto: petrrgoskov - stock.adobe.com

O tom collins e o aperol spritz são as sugestões do bartender. O primeiro é um drinque refrescante preparado com gim, suco de limão, açúcar e água gaseificada. Já o segundo é feito com espumante prosecco, aperol e água com gás. Além disso, o clássico fitzgerald também é uma boa pedida, com gim, limão-siciliano, bitter angostura e xarope de açúcar.

Cris Negreiros, bartender do Oculto

A sugestão da bartender é o black velvet, um drinque feito com partes iguais de espumante e cerveja preta (de preferência estilo Stout), e o catuaba on the rocks, que, apesar de ter um teor alcoólico de 14%, pode ser diluído com gelo, “amenizando o kick alcoólico” da bebida. Outra indicação é o vermouth and soda: “escolha o vermute de sua preferência (tinto branco seco, branco doce ou rosé) e complete com água gaseificada”.