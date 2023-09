Colunista do ‘Paladar’ lança ‘Guia dos Vinhos’ com outros três jornalistas

Quatro amigos, 597 garrafas de vinho, uma missão: degustar e avaliar às cegas cada um desses rótulos, em duas semanas, para produzir o Guia dos Vinhos, que acaba de ser lançado pela editora Alfabeto63. Desse montante, 36 amostras foram desclassificadas por apresentarem defeitos ou por não terem atingido a pontuação mínima para entrar na seleção. Em 240 páginas, a publicação, que divide os vinhos por faixas de preço, busca auxiliar consumidores dos quais o valor do vinho também pesa na hora da escolha.

Atentos a essa lacuna do mercado, os jornalistas Suzana Barelli (autora da coluna Le Vin Filosofia, do Paladar), Marcel Miwa, Beto Gerosa e Ricardo Cesar, todos especialistas no assunto, decidiram organizar brancos, tintos, rosés e espumantes, todos à venda no Brasil, em três grupos: até R$ 100, de R$ 101 a R$ 200 e de R$ 201 a R$ 300. Com o guia em mãos, os consumidores podem partir da pergunta: quanto estou disposto a gastar?

Capa do novo Guia dos Vinhos, que está à venda na Amazon. Foto: Suzana Barelli

Os verbetes trazem - além do preço e da opinião dos autores sobre aquele rótulo - informações sobre a uva, a região em que foi produzido, se é natural, vegano ou biodinâmico e, olhe só, a situação de consumo: vai fazer um churrasco? Encontrar os amigos? Casar e fazer festa? Assinar um contrato? Celebrar uma data a dois? O guia indica os rótulos ideais.

Uma vez escolhido o vinho, saque o celular e aponte a câmera para o QR Code impresso ao lado do verbete. Ele vai te indicar a loja onde você pode arrematar aquela garrafa.

Para uma busca rápida e certeira, o guia também traz rankings que elencam os dez melhores brancos e tintos em cada um das três faixas de preço, e os dez melhores rosés e espumantes de um modo geral.

Achados do guia

Confira a seguir, três rótulos com ótimo custo-benefício que você vai encontrar no Guia dos Vinhos. Eles são a prova de que não é preciso gastar uma nota para ter uma boa bebida em taça, qualquer que seja a ocasião.

O chileno Pérez Cruz Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2021, bom para tomar no dia a dia, foi eleito o melhor vinho tinto em sua faixa de preço. Ele pode ser encontrado no Brasil por R$ 74.

Por R$ 55, dá para comprar o Concha y Toro Casillero del Diablo Chardonnay 2020, que é indicado para acompanhar aperitivos e salgadinhos. No ranking entre os melhores brancos que custam até R$ 100, ele conquistou o segundo lugar no pódio.

Já se a ordem do dia é impressionar amigos conhecedores, aposte no Weinert Carrascal Corte Tinto 2019, produzido na Argentina com uvas malbec, cabernet sauvignon e merlot. Ele custa R$ 103.

Serviço

Guia dos Vinhos

Editora: Alfabeto63

Preço: R$ 63, na Amazon

www.guiadosvinhos.com.br