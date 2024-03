Conheça a mulher por trás do primeiro saquê artesanal brasileiro

Já diria Rita Lee, mulher é bicho esquisito. De onde uma médica gaúcha, especializada em medicina fetal, converte-se na primeira pessoa (não apenas do sexo feminino) a produzir saquê artesanal no Brasil?

Inspirada numa samurai lendária do século 12, Tomoe Gozen, especialmente bonita e ágil com arcos e espadas, Patrícia Telló traz para a Sake Fair 2024 seu Tomoe.

Dentre os mais de 40 rótulos da primeira feira organizada por produtores japoneses de saquê em São Paulo – evento que acontece hoje e amanhã no Nikkey Palace Hotel, no bairro da Liberdade – está a maluquice de Patrícia.

Por maluquice imagine uma médica que foi se apaixonando pela bebida – primeiro no Brasil, depois nos Estados Unidos e que, em plena pandemia, internou-se numa fábrica no Japão para aprender a produzi-la.

Em cinco anos, houve muita leitura, formações, tentativas (inclusive de plantar e polir arroz na varanda de casa) e, inevitavelmente, um ou outro porre. Até que ela chegou ao primeiro “craft sakê” 100% brasileiro.

PUBLICIDADE

O Tomoe é produzido em uma cervejaria de Porto Alegre, a Devaneio do Velhaco, a partir de um arroz brasileiro exclusivo, fornecido pela Embrapa, que possui grãos curtos e arredondados, como manda a tradição. A variedade? Ela não revela nem sob tortura.

“Eu e meus sócios cervejeiros temos as mesmas filosofias. Principalmente a de produzir com criatividade. Queremos através deste projeto divulgar ainda mais a bebida japonesa para os brasileiros, mostrando inovação com ingredientes daqui, sem ferir a cultura e as tradições milenares da produção de saquê”, justifica Patrícia.

Ali na feira, sua criação não estará à venda, mas disponível para degustação. As garrafas no valor de R$ 65 podem ser pedidas diretamente na página da cervejaria gaúcha (www.devaneiodovelhaco.com.br).

Sake Fair 2024

Nikkey Palace Hotel - R. Galvão Bueno, 425, Liberdade. Dias 8 e 9 de março, das 15h às 21h. Ingressos a R$ 30 via www.sympla.com.br