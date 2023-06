Quem disse que, para comemorar o Dia dos Namorados, é preciso de fondue, flores e um ambiente romântico? Têm aqueles casais que não querem ou não gostam de todo o clima que a data traz, mas isso não impede as comemorações em outros ambientes. Uma boa opção, para aqueles que querem escapar disso, é encontrar um bar com chope artesanal.

Não são muitas as opções abertas em plena segunda-feira, mesmo em Dia dos Namorados. No entanto, pinçamos algumas ideias para que você e sua metade da laranja possam comemorar a ocasião de acordo com o estilo do casal ao lado de um bom chope.

Cão Véio

A casa, comandada pelo chef Henrique Fogaça e que no ano passado saiu de Pinheiros e foi para a Vila Madalena, conta com quatro variações de chopes artesanais: Pilsen, Altbier, Session IPA e Weiss, além de uma torneira sazonal – este mês, Lagunitas IPA e Blue Moon. Uma das pedidas é o CPM22 Pilsen (R$ 18, 330 ml e R$ 25, 500 ml), de espuma persistente e cristalina, leve presença de malte, um sutil floral do lúpulo e boa carbonatação. Já a Cão Véio Session Ipa é uma cerveja com teor alcoólico de 4,6%, com aromas cítricos (R$ 19 a de 330 ml e R$ 28 a de 500 ml).

Onde: R. Girassol, 396, V. Madalena. 4371-7433. 2ª a sáb., 18h/0h. Delivery iFood.

Ambiente do gastropub Cão Véio traz influências do rock e da música Foto: FOTO: JF DIORIO/ ESTADÃO

Balcão 304

Mistura o clima (e também as propostas) de bar e bistrô. Além de ter boas opções de comida, como a burrata de búfala com zaatar, pesto de hortelã, geleia de tangerina acompanhada de torradas (R$ 55) e a moela ao molho pomodori (R$ 50), oferece uma vasta carta de chopes. Dentre as opções, Augustinus Coffee Monster, uma russian imperial stout (R$ 36, 350 ml) e o Doktor Brau Low Carb, uma IPA de baixa caloria (R$ 23).

Onde: R. Pitangueiras, 304, Saúde. 4327-0017. 2ª e 3ª, 12h/16h30; 4ª a sáb., 12h/23h; dom., 12h/18h. Delivery iFood.

Asterix

Em copos de 300 e 450 ml, tem entre as opções a What a Grocery 2, Imperial Sour carregada de pitaia e morango, com toque de cumaru (R$ 21/R$ 29). Já A Evertreze Sour traz uma refrescante combinação entre acidez e sabor de frutas vermelhas (R$ 20/R$ 26).

Onde: Al. Joaquim Eugênio de Lima, 573, Jd. Paulista. 98959-3698. 2ª a 5ª, 11h30/1h; 6ª e sáb., 11h30/2h; dom., 11h30/23h. Delivery via Rappi e iFood.

Cervejaria Nacional

Mistura de fábrica e bar e que, atualmente, já produz mais de 10 mil litros de chope por mês. Entre as bebidas mais celebradas da casa estão a Y-iara, pilsen dourada e translúcida de amargor delicado e sutil (R$ 21, 570 ml) e a Mula, IPA encorpada com amargor elevado, generosa quantidade de lúpulos americanos e notas cítricas (R$ 26,50).

Onde: Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros. 99712-5576. 2ª a 5ª, 17h/00h; 6ª, 17h/1h; sáb., 13h/1h. Delivery iFood, Rappi e no delivery.cervejarianacional.com.br.

Cervejas produzidas pela Cervejaria Nacional localizada na R. Pedroso de Morais, 604 Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Empório Alto de Pinheiros

São 43 torneiras, com opções como o Coconut & Pancake Brunch Stout, uma imperial stout adicionada de lactose e xarope de maple (R$ 32, 200 ml); a Yellow Bliss, sour frutada com adição de manga e maracujá (R$ 27, 470 ml, R$ 23 no growler de meio litro); e a Classic Styles Bohemian Pils, com lúpulo checo e aroma de malte (R$ 25, no growler ou no copo).

Onde: R. Vupabussu, 305, Pinheiros. 3031-4328. Dom. a 4ª, 11h/00h; 5ª a sáb., 11h/1h. Delivery próprio.

Trilha

Produz pequenos lotes de seu chope, servido a poucos passos do tanque. As torneiras de chopes contam com rótulos rotativos e mudam toda semana. Há opções como a Gorilla Laranja & Canela, uma Russian Imperial Stout com laranja e canela (R$ 46, 500 ml); e a Pils!, versão moderna de uma Pilsen fresca e não pasteurizada (R$ 18 por 350 ml).

Onde: R. Apinajés, 137, Perdizes. 4329-0193. 2ª e 3ª, 11h/22h; 4ª a dom., 10h/23h. Delivery próprio.