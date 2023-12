Será que existe um vinho perfeito para o Natal? Segundo a colunista do Paladar no Le Vin Filosofia, Suzana Barelli, não existe uma resposta única para essa pergunta. A escolha de um bom rótulo deve seguir pela adequação às receitas e ao seu paladar. Os gaseificados, como espumantes e champanhes podem ser boas saídas para a data, uma vez que tendem a combinar com as entradas da ceia, segundo a especialista.

Tendo em vista a chegada dessa festividade, Suzana Barelli compartilhou algumas dicas sobre a escolha dessa bebida para adequar os vinhos às receitas natalinas, indicando caminhos e possíveis origens dos rótulos para procurar para a ocasião.

Em quais momentos da ceia servir o vinho?

“Os vinhos podem começar a ser abertos no começo do jantar. O ideal é começar com os vinhos mais leves e ir abrindo os mais encorpados no decorrer do jantar. Se você tem dúvida da ordem dos vinhos, comece com os brancos, depois o rosés e depois os tintos”, sugere Barelli.

A especialista também indica começar com vinhos de menor teor alcoólico e seguir para os mais fortes no decorrer da ceia, pareando comidas leves com vinhos leves e receitas encorpadas com vinhos mais encorpados.

Como harmonizar vinho com as receitas de Natal?

Além dos espumantes, os vinhos brancos são a dica da Suzana Barelli para acompanhar as entradas e os pratos leves da ceia de Natal. Entre as opções, a indicação ficou com os vinhos brancos de uva chardonnay, que têm perfil mais cremoso e apresentam boas opções de rótulos. “Procure os sul-americanos, inclusive os chardonnay brasileiros”, recomenda a especialista. Entre os tintos menos encorpados e de perfil mais adocicado, Suzana indica os pinot noir chilenos.

Você pode também parear os vinhos mais secos e encorpados com os pratos principais da ceia, que costumam ser um pouco mais substanciosos. Entre os tintos bourdeaux, você pode optar pelos rótulos argentinos e chilenos, destacados por Suzana Barelli.

Preste atenção nos molhos

Suzana alerta que, nos pratos da ceia (e em qualquer outra receita), os molhos assumem papel importante na hora de decidir as combinações. “Os vinhos podem mudar a harmonização: um molho de ervas para o pernil, por exemplo, sugere um vinho branco, provavelmente um sauvignon blanc; se a proteína tiver um molho mais substancioso, às vezes preparado com o suco da própria carne, o caminho passa por um tinto.”

Presenteie alguém com vinho!

Não se limite a utilizar o vinho apenas na hora da ceia - os vinhos podem ser ótimos presentes para as pessoas que amamos (e que apreciam a bebida). A dica de Suzana Barelli é, primeiramente, procurar vinhos de estilos da preferência do seu amigo ou familiar.

“Vale procurar, primeiramente, rótulos ou produtores de renome, ou ainda aqueles que estão se destacando e virando tendência”, recomenda. Como última dica, Barelli indica procurar alguns vinhos que correspondam com datas comemorativas das pessoas, sejam rótulos do ano de aniversário (que seriam um pouco mais caros, considerando que seriam vinhos de 18 anos ou mais) ou ainda garrafas com datas especiais para a pessoa.