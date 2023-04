Não vai faltar cerveja boa no bairro do Limão neste fim de semana. Nos dias 15 e 16 de abril, a Tarantino Cervejaria vai sediar a 4ª edição do Festival de Cervejarias Paulistanas, evento gratuito que celebra os produtores de cerveja artesanal da capital paulista. Com 27 cervejarias artesanais confirmadas, o evento é a maior edição do festival até então.

O espaço é coberto e a entrada é gratuita, e as primeiras 1.500 pessoas que chegarem irão ganhar um copo comemorativo. Cada cervejaria vai oferecer por volta de quatro tipos diferentes de cerveja artesanal.

Além das cervejas, o evento traz pontos de alimentação servindo pizza, churrasco e comida de boteco do Clã Destino, com opções veganas e vegetarianas do Haya Falafel.

O festival também oferece música ao vivo e DJs, e contará com a participação do estúdio Venice Inc., considerado um dos melhores estúdio de tatuagem da Zona Norte de São Paulo, com cinco artistas presentes durante os dois dias de festival.

“O foco do festival é promover a cena cervejeira da capital e destacar o conceito de ‘beba local’, valorizando produtores da cidade”, explica Isaac Deutsch, sócio e co-fundador da Tarantino Cervejaria.

Serviço

Rua Miguel Nelson Bechara, 316, Bairro do Limão. sáb. (12h às 22h). dom (12h00 às 20). Entrada gratuita.

