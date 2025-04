Começa no domingo 6 uma semana de imersão nos fermentados brasileiros. A primeira edição do Fermenta SP reúne bares e restaurantes - que se unem para apresentar receitas e experiências com vermutes, kombuchas, vinagres e borbulhantes autorais produzidos pela Cia. dos Fermentados.

Leonardo Andrade e Fernando Goldenstein, da Companhia dos Fermentados, estão à frente da experiência Imersão Sensorial: A Profundidade dos Fermentados Brasileiros Foto: Tiago Queiroz

Além das ações realizadas em espaços públicos, haverá ainda eventos fechados exclusivos para profissionais da gastronomia, como a experiência Imersão Sensorial: A Profundidade dos Fermentados Brasileiros, realizada na segunda-feira 7. Missôs nacionais, fermentados alcoólicos e vegetais fazem parte da degustação guiada promovida pela Escola Fermentare.

O restaurante de sobremesas Ara, o Tan Tan, o Dentro Bar, o Krozta e o Alba Bar estão na lista dos restaurantes e bares que participam da semana dos fermentados.

A programação completa está no site fermentasp.com.br.