Marca de gim lança coquetéis baseados em sonhos e alta tecnologia

Sinal dos tempos, a Tanqueray Nº Ten, marca inglesa de gim superpremium, lançou o projeto “The Cocktail of Dreams”, numa tentativa de captar preferências subconscientes a partir da análise de ondas cerebrais.

Na prática foi assim: Sam Ways (influenciador gastronômico do Reino Unido), Federica Gervasoni (especialista em design e estilo da Itália) e Thai De Melo (artista e modelo do Brasil) colocaram fones de ouvido com tecnologia de ponta de eletroencefalograma e se submeteram a diferentes aromas (como baunilha, menta, entre outras especiarias e ervas) e sons (ora em estado de vigília, ora de relaxamento).

Deixaram, então, que a ferramenta FlavorPrint junto a bartenders premiados da Diageo (multinacional britânica de bebidas alcoólicas) traduzissem as predileções em coquetéis exclusivos. O de Sam, apelidado de Cordial Conversation, foi definido como “misterioso com várias camadas”. Traz notas de alcaçuz e fumaça, assim como chá de jasmim de dupla infusão, xarope de melancia, cordial de folha de figo e um inusitado óleo de alho.

O de Federica Gervasoni, por sua vez, remete a “sabores voluptuosos” e foi chamado de Dusk Delusion. É vegano e combina chocolate rubi e chutney de manga, dulçor e picância, além de um toque de vinho Barolo. Já o de Thai, o Essence Whisper, é uma versão surreal de espresso martini com aroma de palo santo, cordial de café e fumaça líquida. Na Itália, os três drinks poderão ser degustados na Semana de Design de Milão, entre os dias 7 e 13 de abril.