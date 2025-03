Por onde começar no mundo das cervejas?

Existe uma cerveja ideal para quem está começando? Se você está entrando no universo cervejeiro e se sente perdido diante das inúmeras opções, calma! Não existe uma regra fixa para iniciantes, mas alguns estilos podem ser portas de entrada mais suaves e interessantes.

Fernanda Ueno, mestre cervejeira da Japas Cervejaria , explica que não há uma categoria exclusiva para quem está começando, mas sim estilos que ajudam a entender melhor as diferenças entre as cervejas sem sustos no primeiro gole. Uma boa pedida inicial é a Bohemia Pilsener, uma clássica e equilibrada. Outra opção é a Witbier, uma cerveja de trigo belga que leva coentro e casca de laranja, permitindo explorar outros aromas e sabores além do tradicional malte e lúpulo.

Quer dar um passo além? Experimente uma Bock ou uma American Pale Ale (APA), que tem um leve amargor, mas ainda é mais suave do que uma IPA. A partir daí, você pode seguir para cervejas mais intensas, como a própria IPA e, depois, a Double IPA, que traz ainda mais lúpulo e teor alcoólico.

O segredo, segundo Ueno, é começar com estilos bem feitos e ir subindo aos poucos na intensidade de sabor, álcool e amargor, treinando o paladar para novas descobertas.

Esta matéria faz parte da série “Cervejas: perguntas e respostas – tudo o que você queria saber e não tinha coragem de perguntar”, com a repórter Chris Campos.