Se você já teve a oportunidade de observar um bartender em ação, provavelmente já reparou que fazer coquetéis maravilhosos e equilibrados não é exatamente a tarefa mais fácil do mundo. Mas calma, se você deseja fazer drinks em casa, basta começar com algumas dicas simples e tudo vai dar certo. Conversamos com o bartender do Beefbar, Ricardo Takahashi Paulon, que nos ensinou direitinho os passos para começar a preparar e criar bebidas para chamar de suas no conforto do seu lar, confira:

Utensílios: O primeiro passo é separar o material para preparar seu drinque. “Dosadores, mesmo os culinários, são essenciais, assim como a coqueteleira, que pode ser aquela que usamos para shakes”, conta.

Insumos: Quanto mais ingredientes tiver à disposição, maior poderá ser seu repertório palativo e mais possibilidades de criação de sabores você terá.

Memórias de sabor: A dica é provar muitas bebidas e doces diferentes para ir criando os seus próprios sabores. “Aquele chiclete de melancia com limão pode virar uma caipirinha de melancia com limão, daria super certo. Do suco de abacaxi com hortelã, pode sair a ideia de um xarope de abacaxi com hortelã”, exemplifica.

Usar uma história: Junto à memória do seu paladar, tudo fica mais gostoso se o drinque tiver uma história que você irá lembrar com carinho. Um exemplo é se você tomou um suco de morango inesquecível com a sua avó durante a infância e, assim, se arrisca a criar uma combinação para a bebida que fará você se lembrar do instante.

Organização: Deixe todos os ingredientes e utensílios necessários à sua frente para que não se perca na hora de preparar o drinque.

Decoração: Segundo Takahashi, um coquetel bem decorado já é gostoso antes de provar. " As PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) estão sendo muito utilizadas por serem facilmente encontradas e lindas para decoração. Frutas da época também são excelentes opções. Cereja, por exemplo, fica bem minimalista e bonita dentro do seu Manhattan”, afirma.

Copos e taças: A vestimenta do drinque é o copo, então vale separar copos e taças bonitos.

Companhia: Para tudo ficar melhor, vale chamar os amigos e preparar seus drinques para todos, assim eles também podem dar pitacos e te ajudar a criar novos sabores.