Tem jeito certo para tomar cerveja? Veja dicas da mestre cervejeira

Quando o assunto é cerveja, muitos se limitam ao simples ato de abrir a lata ou garrafa e dar aquele gole. Mas será que existe uma maneira de aproveitar a experiência de forma mais completa? Para nos ajudar a entender os detalhes que fazem toda a diferença, a mestre cervejeira Fernanda Ueno da Japas Cervejaria compartilhou suas dicas sobre como degustar cerveja de forma mais sensorial e prazerosa. Desde a escolha do prato ideal até a temperatura certa para cada estilo, pequenos cuidados podem transformar a sua experiência. Confira a seguir:

Cerveja combina com qualquer comida? Como fazer a harmonização perfeita

Com tantas opções de estilos, é possível achar uma cerveja que harmonize com praticamente qualquer prato. Segundo Fernanda, é possível combinar cerveja com uma variedade de comidas, desde as mais clássicas até as mais inovadoras. Por exemplo, as IPAs, com seu amargor característico, ficam perfeitas quando combinadas com carnes e pratos mais gordurosos. Já as Witbiers e Pilsners, por serem mais leves, combinam bem com sushi ou até saladas.As cervejas Sour, com seu sabor ácido e refrescante, fazem ótima dupla com frutas ou sobremesas. A dica é explorar diferentes combinações e descobrir o que funciona melhor para o seu paladar.

Qual a temperatura ideal para tomar cerveja?

Cerveja na geladeira Foto: Александра Туркина/ Adobe Stock

PUBLICIDADE

A temperatura ideal varia de acordo com o estilo da cerveja. As mais leves, como as Pilsners, devem ser servidas em torno de 4°C, pois temperaturas mais baixas podem “mascarar” o sabor. Já as cervejas mais alcoólicas e complexas, como as licorosas e encorpadas, devem ser servidas por volta dos 10°C, o que ajuda a destacar melhor os aromas e sabores. É bom evitar temperaturas extremamente baixas, permitindo que você aproveite a bebida de forma mais completa e sinta todas as nuances que ela tem a oferecer.

Como degustar cerveja corretamente? Aprenda a analisar todos os detalhes

Embora muitos prefiram ir direto ao gole, para uma degustação mais completa e sensorial, é importante prestar atenção em cada etapa. Fernanda explica que o processo começa no momento em que você abre a garrafa ou lata e escuta o som do gás saindo. Em seguida, observe a cor da cerveja, se ela é turva ou brilhante, e analise a espuma, verificando se as bolhas são pequenas ou grandes. Depois, é hora de sentir o aroma, identificando os diferentes cheiros presentes na cerveja. Por fim, o primeiro gole deve ser tomado com calma, prestando atenção nos sabores que aparecem no paladar.

Esta matéria faz parte da série “Cervejas: perguntas e respostas – tudo o que você sempre quis saber”, da repórter Chris Campos.