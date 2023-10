Tudo sobre o Rio Coffee Nation, evento de cafés especiais e orgânicos no Rio de Janeiro

Quem está no Rio de Janeiro, já pode começar a sentir aquele cheirinho de café. Afinal, está chegando o Rio Coffee Nation, focado em cafés especiais. Desta vez, o evento acontece no Píer Mauá, local bem mais espaçoso em comparação com edições anteriores, nos dias 20, 21 e 22 de outubro.

“Mudamos nosso local para o Pier Mauá - Armazém 1B, que oferece 50% a mais de espaço para expositores. Além disso, contamos com uma praça de alimentação com o dobro do tamanho em comparação aos anos anteriores, bem como uma programação mais rica em ativações, como música e happy hour do café, e conteúdo com mais de 20 oficinas, 16 palestras e 22 apresentações no palco receitas”, diz Martina Barth d’Ávila, responsável pelo evento, ao Paladar. “Estamos otimistas quanto ao aumento significativo do público presente no evento”.

Durante os três dias, mais de 50 produtores de diversas regiões do país estarão reunidos com o objetivo de estimular a profissionalização e a cultura desse mercado, além de apoiar, promover e ajudar a agricultura familiar, unindo os experts aos amantes da bebida. Na pauta, a importância da sustentabilidade, do comércio justo, do turismo, das cafeterias, do know-how brasileiro em plantação e torrefação, dos métodos de extração e degustações.

Café especial é a principal aposta da Rio Coffee Nation Foto: Divulgação/Rio Coffee Nation

No no espaço, o evento terá uma área interna com módulos e duas ilhas com 30 balcões individuais cada, salas de competição e de cursos, auditório, laboratório de degustação de cafés e copa de apoio. Sem contar a parte externa, com palco, receitas, foodtrucks e uma praça com mesas e bancos. “É mais do que uma simples feira. Trata-se de um evento multissetorial. Este ano com a temática dos 5 sentidos do café”, contextualiza Martina.

PUBLICIDADE

A 4ª edição do encontro também chega com novidades: novos cursos, oficinas e workshops com certificados e uma competição inédita de melhor barista do Rio Coffee Nation. Além disso, para quem gosta de música, a programação também inclui um Happy Hour com Bossa Nova ao vivo, nos dias 20 e 21 de outubro, com direito a drinques à base de café.

Alguns convidados ilustres estarão presentes como o Veda Viraswami, diretor e torrefação chef do Le Café Alain Ducasse; o campeão francês de mixologia, Carlos José Alves Ramos, que apresentará no palco receitas de coquetéis com a bebida; e Mohamed, Le Meilleur Pâtissier, chef pâtissier francês que dará uma oficina de 1h30 hora para um cookie gigante de café e avelã. Para conferir a programação completa, acesse o site do evento.

“Estamos empenhados em educar tanto os produtores quanto o público visitante sobre a importância dessas iniciativas para alcançar uma cafeicultura verdadeiramente justa, sustentável nos aspectos social, econômico e ambiental. Promovemos a busca pela qualidade do café, juntamente com a garantia de remuneração justa para os produtores e práticas que protegem o meio ambiente”, diz Martina. “Nosso compromisso inclui destacar os pequenos produtores de cafés especiais, apoiar a agricultura familiar e promover a participação das mulheres na cafeicultura”.

Rio Coffee Nation

Pier Mauá | Armazém 1B - Av. Rodrigues Alves, 10 - Praça Mauá, Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE

Horários de funcionamento: Sexta, dia 20/10, a partir de 12h. Sábado, dia 21/10, a partir das 10h. Domingo, dia 22/10, a partir das 10h.

Ingressos à venda pelo site até o dia 19/10: www.riocoffeenation.com .