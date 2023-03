Você já ouviu falar que cacau é a bebida dos deuses? Essa fruta em forma líquida ganhou esse apelido nada modesto quando um imperador asteca resolveu oferecer um banquete para receber o navegador espanhol Hernán Cortez e servir um espumante com chocolate, mel, especiarias e baunilha em xícaras de ouro. Para dar mais pompa à sua criação, o imperador disse que quem tomasse daquela bebida se tornaria forte e passaria a ter a sabedoria do deus asteca Quetzalcóatl.

Assim, a bebida não agradou apenas ao paladar do povo, mas também conquistou sonhos e ficou conhecida como a bebida dos deuses. Hoje, para entendermos os segredos de várias opções de bebidas com cacau, alcoólicas ou não, chamamos o confeiteiro e chef-diretor da Chocolate Academy, da Callebaut. Vale conferir a lista que tem chá, suco e até caipirinha. Quem sabe depois dessa matéria, você também não se torne forte e sábio como um deus asteca?

Chá de cacau

A primeira opção que Busquet sugeriu para nosso menu foi o chá de cacau. É uma bebida bem simples e cheia de sabor Foto: Unsplash | Banco de imagens

A primeira opção que Busquet sugeriu para nosso menu foi o chá de cacau. É uma bebida bem simples e cheia de sabor. Para a infusão, usamos nibs de cacau e cascas da fruta. E para deixar tudo ainda mais gostoso, o chef indica adicionar algumas especiarias, como canela, cardamomo ou até mesmo pimenta. Para quem quiser facilitar, existe a opção de comprar essa mistura para infusão pronta em lojas ou casas de chá.

Cacau em pó com mel

Chef da Callebaut ensina a preparar uma bebida com cacau em pó, café, mel e raspas de laranja bem cremosa Foto: Bertrand Busquet | Callebaut

Para quem gosta de bebidas mais geladas, uma dica do confeiteiro é fazer uma pasta misturando um pouco de cacau em pó e mel ou stevia. Depois, adicione um pouco de uma bebida de sua preferência - a sugestão do chef é o leite. Misture um pouco e adicione o resto da sua bebida, mexendo um pouco mais. Nessa receita, é possível usar leite um pouco mais quente também. Há ainda a opção de saborizar a bebida com uma dose de café, infusionar especiarias (como cardamomo, canela, pimenta rosa), adicionar uma dose de licor ou conhaque e até mesmo usar raspas de laranja ou de limão. Confira a receita do chef.

Caipirinha de polpa de cacau

“A polpa do cacau é super gostosa, frutada e floral, e lembra de leve o gosto da lichia”, disse Bertrand Busquet. Foto: Felipe Rau | Estadão

“A polpa do cacau é super gostosa, frutada e floral, e lembra de leve o gosto da lichia”, disse Bertrand Busquet. Quando pedimos um drink com cacau, a sugestão foi uma caipirinha com a polpa do cacau, limão-tahiti e algumas gotinhas de charope de granadina.

Suco de cacau