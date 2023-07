Bela Gil: preços de pratos tiveram redução de 10 a 30% Foto: Tiago Queiroz

Um post da chef, empresária, ativista e apresentadora Bela Gil chamou a atenção dos internautas. A empresária anunciou em suas redes sociais que o menu de seu restaurante, Camélia Òdòdó, sofreu um reajuste de preços. E para baixo.

O motivo, segundo ela, foi a queda considerável no preço dos vegetais em São Paulo. Assim, os preços dos pratos vendidos estão de 10% a 20% mais baratos.

Localizado na Vila Madalena, em São Paulo, o Camélia Òdòdó, foi aberto em 2021 e tem como base a cozinha vegetariana e vegana e tem como princípios o uso de ingredientes livres de agrotóxicos, a valorização do meio ambiente e dos pequenos produtores. Essa, inclusive, é uma bandeira de Bela Gil: ela é fundadora do Instituto Comida e Cultura, organização não governamental que busca reconectar as crianças ao alimento através de nossa história, cultura e biodiversidade.

Tostada de carne de jaca, entrada servida no restaurante Camélia Òdòdó Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

Recentemente, o Instituto promoveu - em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Faculdade de Saúde Pública da USP - um curso de capacitação de educadores da rede municipal. A primeira turma incluiu docentes de 590 escolas que, durante quatro meses, abordaram temas como a transformação dos hábitos alimentares no Brasil, a diversidade cultural e modo de vida indígena, a cultura alimentar afro diaspórica no quintal e nossa comida de panela.

Para Bela, reduzir o valor das sugestões do cardápio de seu restaurante é uma boa maneira de fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de alimentação. “Já que os preços dos alimentos baixaram, gente quer que poucos, vamos criando mais e mais oportunidades para que uma comida orgânica, agroecológica e totalmente livre de veneno chegue a mais pessoas. Isso é um direito”, escreveu em seu Instagram.