O frio de São Paulo casa muito bem com comidas picantes, e o Bimiya Ramen, restaurante monotemático no bairro do Paraíso, tem a solução para os amantes de lámen. Comandado pelo chef Flávio Niitsu, o restaurante traz porções super caprichadas - e apimentadas - para amenizar o frio da cidade, especialmente para quem curte comida japonesa ou comida asiática em geral.

A opção mais “quente” é o Scorpion Karamiso Ramen (R$ 64), considerado o lámen mais apimentado da cidade. Elaborado à base de um mix de pimentas, o prato inclui a temida trinidad moruga scorpion, 25 vezes mais picante que a pimenta-malagueta. O prato é feito com caldo encorpado à base de porco e frango, temperado com missô, dashi, óleos aromáticos e diversoas opções toppings.

Scorpion Karamiso Ramen, considerado o lámen mais apimentado de São Paulo Foto: Luís Vinhão

Por ordem dos lamens mais pedidos, estão o shoyu, o miso e o karamiso (R$45). Todos os pratos são individuais, com ajitama opcional. Para os veganos, o Bimiya Ramen oferece o vegan shoyu lamen, com caldo à base de algas, cogumelos, vegetais e blend de shoyu (R$61,00).

Para abrir o apetite, o Bimiya Ramen oferece porções de guioza (R$25) e chahan (R$25), além do kaarage (R$ 29) e do kimchi (R$ 18). O restaurante também tem opção para crianças: o ramen kids é uma versão enxuta, exclusiva para crianças, nos sabores shio ou shoyu (R$ 29).

A carta de bebidas tem opções de drinques de saquê para todos os gostos e, para arrematar na hora da sobremesa, opte pelo Mitcha, criação autoral que leva pancake, caramelo de miso artesanal, sorvete de matcha, chantilly e cereja (R$ 29).

Serviço

Rua Teixeira da Silva, 445 – Paraíso

Horário de funcionamento presencial: segunda à sábado, das 12h às 14h30 e das 18h30 às 21h30

Delivery/Take out: (11) 3884 7222