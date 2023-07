Bolinho de chuva gourmet Foto: Água Doce Sabores do Brasil

Quem não gosta de um bom Bolinho de Chuva? Aquela massinha fofinha, feita com farinha de trigo, ovos, leite e fermento e fritos às colheradas em óleo quente e polvilhados com canela e açúcar, eles são uma verdadeira instituição nacional.

Pois a iguaria brasileira foi parar no ranking do Taste Atlas, site que nomeia as melhores opções gastronômicas do mundo, provocando polêmica. O motivo? O veículo nomeou o Bolinho de Chuva como uma das melhores comidas de rua do planeta.

Nem mesmo a 26a posição no ranking driblou o protesto dos internautas brasileiros. “Bolinho de chuva” como comida de rua, a pessoa que fez esta lista com certeza nunca esteve no Brasil”; Nunca um único bolinho de chuva foi vendido nas ruas É comfort food feita em casa. Não comida de rua!! “; “Sou brasileira e nunca vimos Bolinho de Chuva como comida de rua. Isso é o que as avós fazem quando as visitamos”; “Bolinho de Chuva comida de rua? Vocês já vieram ao Brasil?” foram algumas das postagens que encheram a página do Taste Atlas no Instagram.

Servido geralmente no café da tarde, o Bolinho de chuva é uma especialidade típica não apenas no Brasil (onde recebe até versões gourmet) quanto em Portugal. Em outros lugares do mundo, o doce também aparece e ganha outros nomes e variações.

Na África por exemplo, recebe o nome de Puff Puff. Já a versão venezuelana, chamada Buñuelos de Yuca, é feita com mandioca, queijo minas e rapadura. Na Holanda, os bolinhos são chamados Oliebolen e vendidos nas ruas principalmente na época das festas de fim de ano, mas podem ser encontradas durante o ano todo em barracas de mercados de rua e feiras.