Preços astronômicos são comuns no mundo dos artigos de luxo, mas alguns produtos passam do limite. Criado pelo chef português Daniel Gomes, o bombom mais caro do mundo certamente entra para o grupo dos mais exagerados. Apelidado de “Glorious”, o chocolate gourmet custa quase 8000 euros - equivalente a mais de 40 mil reais.

O bombom tem formato de diamante e leva chocolate negro equatorial Valrhona, filamentos de açafrão, trufa branca Perigord, óleo de trufa branca, baunilha de Madagáscar, além de flocos e folhas de ouro que equivalem 23 quilates.

O preço absurdo não se deve apenas ao doce - a caixa contribui bastante para o valor do bombom. A base de madeira leva gravações em ouro do número de série e tem uma, é revestida por cristais e pérolas Swarovski e fechada por uma fita de ouro. Mesmo assim, apenas o bombom custa 3900 euros, cerca de 20 mil reais.

Inicialmente, o bombom foi feito apenas para ser exibido em exposições. Em maio deste ano, o produto começou a ser vendido na recém-inaugurada boutique da Companhia Portugueza do Chocolate, no lobby do hotel Corinthia Lisbon.

A Companhia Portugueza do Chocolate é a marca de chocolates artesanais do chef Daniel Gomes, que surpreendentemente vende doces a preços relativamente acessíveis. O Glorious está na seção “produtos gourmet” do site.