A vinícola paulista Ferreira e a gaúcha Amitié acabam de conquistar medalha de ouro no Decanter World Wine Awards 2023, com os vinhos Piquant Soléil Syrah 2022 e o Viognier 2022, respectivamente. É a primeira vez que o Brasil ganha dois ouros neste concurso, que é um dos mais conceituados e influentes do mundo do vinho. Até então, o Brasil tinha apenas um ouro, conquistado na edição de 2017 pela vinícola paulista Guaspari com o seu Vista do Chá da safra de 2014. Além dos dois ouros, nesta edição 27 vinhos brasileiros conquistaram a medalha de prata e 76, a de bronze.

A categoria máxima da premiação, que chega este ano a sua 20ª edição, é a medalha de Platina, conquistada por 124 vinhos. Ao todo, foram avaliados 18.250 vinhos de 57 países, por 236 jurados. Entre eles, participaram 53 Master of Wine e 16 Master Sommeliers (títulos de grande prestígio neste mundo). O concurso foi realizado no final de abril, em Londres.

No comentário entre os jurados (quatro especialistas brasileiros participam da competição), sabia-se que o Brasil teria conquistado entre dois e três ouros. Mas os nomes dos vinhos premiados só foram divulgados hoje, quinta-feira, pela manhã.

O tinto premiado

A primeira surpresa foi o tinto Piquant Soléil Syrah 2022, que é elaborado apenas com a syrah, no lado mineiro da Serra da Mantiqueira. Na região, entre São Paulo e Minas, vem se consolidado a prática da dupla poda, com as videiras dando frutos no inverno, mas Dormovil Ferreira, o dono do projeto, vai na contramão desta, digamos, tendência, e segue a viticultura tradicional.

São 100 hectares de vinhedos, todos com toldos para proteger do clima frio local, e que dão frutos no verão. Os vinhos são elaborados pela enóloga Isabela Peregrino. “Nossos vinhos são uva pura, sem agrotóxicos, cultivados em um vinhedo a 1.700 metros do nível do mar”, afirma Ferreira. Ele plantou suas primeiras vinhas em Campos de Jordão 13 anos atrás, gostou da atividade e comprou uma área em Piranguçu (MG).

Branco de destaque

A vinícola Amitié por sua vez, inaugura o ouro nos vinhos brancos para o Brasil. “O prêmio coloca a Amitié em novo patamar”, conta a sommelierè Andreia Milan, sócia da enóloga Juciane Casagrande no projeto. Para elaborar o vinho, que está em sua primeira safra, as sócias compram as uvas de um produtor na Serra Gaúcha e vinificam na região. “Sempre gostamos deste varietal e ao encontrar uvas de qualidade decidimos apostar”, acrescenta Andreia.

O Piquant Soléil é comercializado por R$ 288, a safra de 2020, no site Vinum21.com; e o Amitie Viognier, por R$ 171, 10, no amitieloja.com.br