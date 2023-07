A chef brasileira radicada na França Alessandra Montagne Foto: Deni Bloch I Custom Credit

A chef Alessandra Montagne está de malas quase prontas para aterrissar em solo brasileiro. Carioca radicada na França, ela participa, em agosto, de um jantar exclusivo a quatro mãos ao lado da chef Roberta Sudbrack em seu restaurante Sud, O Pássaro Verde, no Rio de Janeiro.Esta é a segunda vez que Roberta cozinha em solo brasileiro.

A primeira foi em 2022, quando comandou um jantar ao lado de Roberta, Telma Shiraishi e Giovana Grossi na Japan House. “Eu e Roberta nos amamos à primeira vista. Ela virou uma irmã de alma e combinamos este jantar na minha vinda ao Brasil”, conta ela, que também irá dividir a bancada com Dante e Kafe Bassi no Manga, em Salvador e com Morena Leite, no Capim Santo, em Trancoso. Para esses encontros, Alessandra promete trazer na bagagem insumos especiais. “Estou levando trufas, caviar, verjus, Calvados, anguille fumée. Ainda estamos definindo os menus, mas já estou com mil ideias”, conta, animada.

Chef de cozinha e mestre confeiteira, Alessandra nasceu na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Com oito dias de vida, foi entregue pela mãe para os avós paternos, que a criaram em Poté, cidadezinha no interior de Minas Gerais, próximo à Teófilo Otoni. Aos 16, depois de uma gravidez e um casamento, começou a fazer coxinhas com a avó e vender em uma escola. Com o dinheiro acumulado em quatro anos, comprou uma passagem e veio, com o filho André, para São Paulo, mais especificamente em Itaquera, morar com parentes. Não demorou para fazer contato com a mãe e tempos depois, ficou decidido que ela se mudaria para a França.

Na cidade, Alessandra arrumou um emprego numa indústria de produtos farmacêuticos, mas como a cozinha estava na alma, tentou e foi aceita em um curso de culinária de um ano na escola Médéric. Dois anos depois, conseguiu o primeiro emprego na área como chef confeiteira. Foi com esse foco e persistência que abriu, seu primeiro restaurante, em 2012, o Tempero, bem longe da rota de turismo da cidade. Mas nem por isso deixou de ser notada, não só pelos locais, que desde o primeiro dia fizeram filas para conhecer sua comida, quanto pelo papa da culinária francesa, o chef Alain Ducasse.

Hoje, além do Tempero, Alessandra é dona de mais duas casas: o bistrô Dana, o Nosso, casa em que serve um menu degustação e o Nosso, onde serve, entre outros pratos a coxinha brasileira.

Este ano, Alessandra lançou De Rio à Paris, Ma cuisine de Cœur, seu primeiro livro que, além de contar sua história, ainda traz receitas francesas e claro, brasileiras. “A França me acolheu, educou, me deu uma família e oportunidades. Eu saí do Brasil há 24 anos atrás em uma situação muito difícil. Vivi coisas muito duras e foi importante escrever esse livro pra fazer as pazes com o meu passado”, diz ela sobre a obra, ainda sem previsão de lançamento no Brasil.

Feliz com essa nova passagem pelo país, Alessandra não descarta a possibilidade de fazer com mais frequência, a ponte-aérea França-Brasil. “Tudo isso ainda é muito novo para mim. Estou empolgada e extremamente grata com essa oportunidade que meus amigos chefs que eu admiro tanto estão me oferecendo de, inclusive, de aprender com eles”, diz. “Quando vim ao Brasil no ano passado, tive um reencontro com a minha terra e isso me emocionou demais. A forma como fui recebida, a volta aos meus lugares de origem, as matérias publicadas sobre o meu trabalho… foi tudo muito especial. Estou feliz por me reconectar com o meu país e conhecê-lo melhor”, finaliza.