Diferente das ruas residenciais do Velho, o Brooklin Novo aglomera edifícios e automóveis nos entornos da avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, chega a tocar a zona oeste e, no próximo final de semana, sedia a 3ª edição do Brooklin Taste.

Com entrada livre, a expectativa é que entre sábado e domingo, das 11 da manhã às 8 da noite, passem 10 mil pessoas pelos 48 estandes. Para não deixar nada se perder entre a multidão, vale ter em mente algumas dicas.

Na hora da fome, por exemplo, há pedidas como a coxinha de cupim (R$ 35, 4 unidades) da Picanharia dos Amigos; ceviche de polvo e peixe branco, pó de bacon e nachos artesanais (R$ 30) e ostras com tucupi e jambu (R$ 25) do cinco estrelas Grand Hyatt, assim como ceviche de camarão ao molho rosé (R$ 38) e arepa de carne louca (massa de canjica branca com carne bovina desfiada bem temperada, R$ 28), do Delicias Paisa, delivery de comida colombiana.

Para a sede, o Vigga Bar traz coquetéis como o clássico negroni (R$ 31) e o autoral garoa (R$ 33), feito com gim, grapefruit, abacaxi, xarope de amêndoas e Angostura. Já a Craft Beer terá uma seleção de cervejas artesanais em canecas: premium lager, witibier, amber lager, sour cambuci, dark lager, tripel e o hit da marca, a new england (de R$ 12 a R$ 24, 400 ml).

Dentre as doçuras, a Gelato Boutique terá baked alaska (aquele bolo de sorvete coberto com marshmallow queimado, R$ 34) e seis sabores em copinhos e casquinhas. Dentre eles, dois veganos e sem açúcar, o antico (chocolate 65% cacau) e o tropicale (manga com maracujá) a partir de R$ 20.

A comilança ainda terá espaço em tendas de escola de gastronomia (a Chef Gourmet, de Santo Amaro) e de startup. A mineira Trela, uma das patrocinadoras do evento, explicará seu conceito de compras coletivas por meio de degustação de pizzas da Tato Pizza, queijos artesanais da Fazendas Atalaia, tortas da Oli Pies, cookies da Mr. Cheney e sucos da Villa Piva.

A ideia é que entre um show e outro (haverá apresentações de jazz, do violonista Cleyton Rodriguez e das cantoras Luana Camarah, Roberta Campos e Suê Domingues), o público se familiarize com o serviço de intermediação entre produtores de alimentos de boa procedência e consumidores que barateia aquisições feitas em grupo.

A programação completa do evento também estará disponível no aplicativo https://quantobr.bubbleapps.io/version-test/btmapa?debug_mode=true.

Serviço

Praça Lions Monções (entre as ruas Flórida e Arandu). Dias 15 e 16 de abril, das 11h às 20h. Entrada gratuita