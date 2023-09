Não há quem resista a um rocambole bem feito. O doce à base de pão de ló é simples e saboroso e, recentemente, ganhou até sua própria capital nacional. Apesar da popularidade, duas grandes polêmicas envolvem a receita. A primeira tem resposta simples: bolo de rolo NÃO é rocambole. A segunda é um pouco mais subjetiva e envolve as versões salgadas da receita, que muitos não consideram rocamboles verdadeiros.

Independente das polêmicas, Paladar separou 3 receitas de rocamboles simples e de rápido preparo para você fazer em casa. Tem rocambole de chocolate, rocambole de doce de leite e até rocambole de carne enrolado no bacon. Você não vai perder essa oportunidade né? Confira o passo a passo completo das receitas.

Rocambole de doce de leite

Rocambole de doce de leite Foto: Felipe Rau/Estadão

Versão clássica da receita, o rocambole de doce de leite conquista pela simplicidade - além do sabor, claro. E o melhor de tudo: nossa receitinha, elaborada pela chef Tereza do Carmo Machado, leva apenas 5 ingredientes e é perfeita para servir tanto no lanchinho da tarde quanto como sobremesa para almoços de família. Veja o passo a passo!

Rocambole de carne

Rocambole de carne Foto: Giulia Cucio

Há quem diga que rocambole salgado não é rocambole de verdade, mas aí vai do gosto pessoal. No final das contas, rocamboles salgados, servidos como prato principal, também podem ser muito gostosos. A receita de rocambole de carne da chef Bru Calderon dá base aos argumentos, e pode ser feita, inclusive, na AirFryer. Ficou curioso? Experimente!

Rocambole de chocolate

Rocambole de chocolate Foto: Gladstone Campos

Para os chocólatras de plantão, a receita de rocambole de chocolate do restaurante A Bela Sintra é a pedida perfeita. Com cobertura de baba de moça, a sobremesa é perfeita para quem é formiguinha e gosta de doces com “D” maiúsculo. Confira o passo a passo e se delicie!

