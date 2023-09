5 doces caseiros para fazer no dia de São Cosme e Damião

O dia de São Cosme e Damião ocorre entre os dias 26, data oficial dos santos para a Igreja Católica, e 27 de setembro, segundo as tradições das religiões de matriz africana, e tem como uma de suas principais tradições a distribuição de doces para as crianças. O ato de oferecer guloseimas para as crianças ocorre durante as festas comemorativas para a data, sendo servidas em saquinhos de plástico ou papelão, ou ainda dispostas em mesas repletas com as balas, doces de fruta, chocolates, paçocas e cocadas, entre outras sobremesas.

Apesar dos doces industrializados serem amplamente oferecidos nessa festividade, os preparos caseiros podem ser ainda muito saborosos e práticos de fazer. Tendo isso em vista, a chef Giuliana Cupini nos ajudou a selecionar e preparar 5 receitas de guloseimas caseiras típicas do dia de São Cosme e Damião para celebrar a data junto com as crianças. Veja abaixo o passo a passo dos preparos, e aproveite para chamar a criançada para fazer junto!

Paçoca de amendoim

Paçoca de amendoim Foto: Jade Gadotti

Marca registrada das festas brasileiras, as paçocas levam poucos ingredientes e ficam prontas em poucos minutos. Apesar de simples, esse doce com amendoim apresenta grande versatilidade com as suas formas, desde as mais clássicas como as em formato de rolha, podendo também ser montadas em formatos divertidos, como as com formato de coração que a chef preparou.

Veja a receita

Pé de moça

Pé de moça da chef Giuliana Cupini. Foto: Jade Gadotti

Parente próxima do “pé de moleque”, essa guloseima apresenta uma textura mais macia e cremosa, com a presença de leite condensado e outros ingredientes, que também garantem o aspecto de “puxa-puxa” ao resultado final. Vale experimentar”

Veja a receita

Suspiro

Suspiro clássico da chef Giuliana Cupini. Foto: Jade Gadotti

A receita de suspiro tem como base os ovos e o açúcar, a chef indicou alguns truques e ingredientes que vão garantir que os seus suspiros atinjam um outro patamar. Para facilitar o processo, veja também no link abaixo algumas dicas para manusear o saco de confeiteiro na hora de colocar a massa do doce na assadeira.

Veja a receita

Bala de goma de acerola

Bala de goma de acerola da chef Giuliana Cupini. Foto: Jade Gadotti

Apesar de ter sido feita com a polpa de acerola, a receita de bala de goma pode ser adaptada para a confecção com praticamente qualquer tipo de sabor de fruta, segundo a chef. Ela também resgata a técnica do “patê de fruit”, que pode garantir uma textura superior às balas preparadas com gelatina. Confira abaixo como fazer uma bala de goma natural em casa.

Veja a receita

Doce de abóbora

Doce de abóbora da chef Giuliana Cupini. Foto: Jade Gadotti

Podendo ser servido em formato de bolinhas cobertas com açúcar, ou ainda para ser consumido com colher, esse doce de abóbora segue os preparos e temperos clássicos para assegurar um sabor equilibrado e complexo para a receita. Uma boa oportunidade para aproveitar aquelas abóboras esquecidas na geladeira.

Veja a receita