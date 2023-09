Presente nas receitas das tradições culinárias de praticamente todos os cantos do mundo, o camarão é um ingrediente versátil na cozinha, e que agrega textura e um sabor marcante e leve aos pratos.

Apesar de sua versatilidade, às vezes seus preparos podem cair na “mesmice” e se ater às versões grelhadas e empanadas. A fim de provar a variedade de receitas práticas e saborosas que o camarão pode oferecer, separamos com alguns chefs uma seleção de pratos com camarão para você preparar em casa.

Tempura de camarão

Tempura de camarão do Watanabe. Foto: Luigi Di Fiore

Empanado nas influências japonesas e na massa levinha de tempura japonês, esse camarão do chef Denis Watanabe é perfeito para quem quer inovar nos aperitivos de camarão e ainda fazer uma receita fácil e rápida. Vale a pena experimentar!

Camarão à provençal

Foto: Fernando Sciarra/Estadão

A receita que, segundo a colunista Patrícia Ferraz fez a fama do restaurante La Palliote, ganha uma versão um pouco mais leve e de preparo ainda mais facilitado, para você executar esse prato clássico com maestria em casa.

Veja a receita

Risoto de aspargos com camarão

Risoto de aspargos com camarão. Foto: Raul da Mota

Nessa receita, a chef Ney Alves, do Piccini Cucina, ensina a fazer um risoto de aspargo cremoso para comer junto com camarões inteiros grelhados. Aprenda a fazer em casa uma receita que é um casamento perfeito dos ingredientes do campo e do mar.

Veja a receita

Niguiri de camarão

Niguiri de camarão do Watanabe, Foto: Luigi Di Fiore

Apesar dos peixes serem o pareamento mais usual para esse tipo de preparo, os camarões são clássicos componentes do sushi na culinária japonesa. O chef Denis Watanabe apresenta uma versão simples e clássica desse prato, com dicas para realizar todos seus processos e minuciosidades, sem precisar sair de casa.

Veja a receita

Moqueca de camarão

Foto: Mario Rodrigues

Difundida da região litorânea do país para o Brasil afora, a moqueca é um prato caldoso que pode combinar uma grande variedade de peixes e frutos do mar. Nessa versão, assinada pelo chef Fausto Denti , a iguaria brasileira leva camarões, que vão enriquecer ainda mais o sabor desse preparo. Confira abaixo como fazer.

Veja a receita

Rock Shrimp

Rock shrimp do Watanabe. Foto: Luigi Di Fiore

Nessa versão diferentona de camarão empanado do chef Denis Watanabe, os crustáceos são também envolvidos em um molho de maionese japonesa e algumas outras guarnições, que vão elevar ainda mais o nível do prato. O Rock Shrimp é um dos mais pedidos da casa.

Veja a receita

Uramaki ebitem

Uramaki ebitem do Watanabe. Foto: Luigi Di Fiore

Com mais uma contribuição do chef do Watanabe, camarões empanados e crocantes são parte do recheio de um sushi roll, que também conta com salmão para adicionar mais uma camada de sabor dessa receita clássica. Vale a pena experimentar!

Veja a receita