Amanteigadinha na medida, torradinha e com muitas possibilidades de combinação, assim é farofa, aquela queridinha nacional, amiga do dia a dia, do churrasco e, claro, das ceias de Natal e Ano Novo.

Para honrar esse ícone da nossa gastronomia, convidamos a vice-campeã do Masterchef e autointitulada “chef farofeira” Deh Werneck para te contar todos os segredos para alcançar a farofa perfeita e deixar muita gente com água na boca.

O que precisa ter na farofa perfeita?

“Primeira coisa é a manteiga, eu acho que farofa boa tem que ter manteiga”, defende nossa especialista. Para ela, a textura é tudo. É preciso ter uma boa torra da farofa, bem douradinha, mas sem amargar, e um equilíbrio gostoso com a manteiga, permitindo que ela seja bem úmida e, ao mesmo tempo, crocante na boca.

As 3 principais farinhas para uma farofa da boa

Na opinião de Werneck, a farinha de mandioca é a melhor base para uma boa farofa. Além de ser muito popular no Brasil, ela também permite que se brinque com a textura, podendo ficar mais crocante ou mais amanteigada, dependendo do tipo que você escolher (torrada ou crua, por exemplo) e do modo de preparo. “Vejo que o pessoal gosta mais da torrada fina ou a biju, que tem uma textura flocada e absorve bem a umidade da manteiga”.

Por outro lado, a farinha Panko (feita de pão) vem ganhando popularidade para além da culinária japonesa e empanamento de carne, frango e peixes. A cozinheira conta que ela também é ótima para fazer uma boa farofa. Outra opção é a farinha de milho, que vai bem acompanhada de uma fruta, como o maracujá.

Mais que um acompanhamento: farofa serve para quê?

Para a especialista, a farofa vai muito além de uma guarnição, ela serve para empanar carnes ou até mesmo salgadinhos fritos, fazer uma crosta crocante em peixe ou cordeiro, para gratinar lasanha ou mesmo substituir a famosa farofa de pão que acompanha massas. “A farofa vai bem para empanar, gratinar, finalizar pratos, inclusive na salada, no lugar do crouton”.

Dica de ouro: como temperar farofa?

Cebola e alho não podem faltar, seja combinando os dois ou utilizando apenas um. Para ela, o alho-poró é subestimado na farofa, sendo um ingrediente coringa cheio de sabor, com um toque mais adocicado, mas com presença e aroma muito particular. E, claro, uma manteiga de qualidade é mais do que essencial, pois, além de umedecer, também tempera. “Só com isso, você já tem uma bela farofa”.

Farofa com fruta vale?

Fruta na farofa não é coisa só de final de ano. Apesar de damasco, figo e a polêmica uva passa serem muito usados, as frutas frescas também são uma boa opção, como maracujá, pêra, maçã, abacaxi e muito mais, dando um toque ousado.

Receitas de farofa para fazer em casa

Entre as combinações preferidas de Deh Werneck para farofas está colocar castanhas, que dão uma textura ainda mais crocante. Aqui, vale tudo: castanha de caju, castanha de baru, nozes, avelã, amêndoas e muito mais. Um toque herbal também é sempre bem-vindo em sua cozinha, sobretudo o tomilho que é seu fiel parceiro quando a ideia é fazer uma farofa de ervas bem perfumada, que vai bem tanto no peixe e frutos do mar, quanto com uma carne. “Farofa de ervas vai bem com tudo”, completa.

Além disso, as carnes são grandes parceiras da farofa, como a pancetta, o bacon, os diferentes tipos de linguiça, carne seca e muitas outras que podem ser combinadas com a farinha.

Farofa com bacon e linguiça para o Natal

Farofa natalina Foto: Alex Silva

Esta receita de farofa natalina completona leva bacon, linguiça calabresa, castanhas, nozes, frutas secas e muita manteiga para ninguém botar defeito.

Confira a receita

Farofa com pistache e cebola caramelizada

Farofa com pistache e cebola caramelizada Foto: Alex Silva

Descubra como fazer farofa para o Ano Novo com pistache e um toque de limão delicioso que vai bem com qualquer prato, inclusive o bacalhau que é sucesso nessa época do ano.

Confira a receita

Farofa para churrasco

Farofa para churrasco Foto: Alex Silva

Férias e verão combinam com um churrasco de respeito. Para completar a gostosura, uma farofa apimentadinha e cheia de sabor é a pedida certa. Confira a receita simples e rápida que leva castanha de caju, pimenta dedo de moça e dois tipos de farinha: panko e biju.

Confira a receita