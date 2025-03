Bolinhos e empanados: veja como fazer na Air Fryer receitas tradicionalmente fritas em óleo

Um dos eletrodomésticos de cozinha mais procurados hoje em dia é a Air Fryer. A praticidade aliada ao (relativo) pouco espaço que o aparelho ocupa faz dele a escolha certeira para quem busca preparos rápidos, fáceis e que seriam originalmente feitos na fritura por imersão ou no forno a gás.

Mas a fama da Air Fryer veio com a promessa de ‘fritar’ os alimentos sem precisar de óleo, e foi em busca de receitas que justifiquem essa utilidade que convidamos a chef Bru Calderon para preparar uma seleção de receitas de empanados e bolinhos para você explorar essa faceta da Air Fryer.

Camarão empanado

Veja como fazer camarão na Air Fryer Foto: ALEX SILVA

Com um limãozinho… o camarão fica pronto ‘na velocidade da luz’ na Air Fryer, com um empanamento fácil e bem temperado para destacar ainda mais os sabores do crustáceo. O resultado final é crocante, com uma massa sequinha e camarões no ponto certo. A chef também recomenda servir os camarões com um pouco de geleia de pimenta,

PUBLICIDADE

Veja a receita

Filé a parmegiana

Parmegiana na Air Fryer Foto: ALEX SILVA

Aquele parmegiana bem queijudo é o sonho de muitos para o almoço do final de semana. Na Air Fryer, esse preparo fica bem mais facilitado: você empana os bifes, deixa a casquinha rapidamente crocante e depois só finaliza com queijo, molho e alguns temperos.

Veja a receita

PUBLICIDADE

Filé de frango empanado

Filé de frango empanado Foto: ALEX SILVA

Ok, entendemos, você quer uma receita ainda mais fácil. Para resolver essa questão, a chef te ensina a fazer um filé de frango empanado bem crocante e temperado, que não deixa muito a desejar para a versão frita por imersão no óleo. A dica é apertar bem o empanamento, feito com farinha panko, para não desgrudar da carne na hora de servir.

Veja a receita

Dadinho de berinjela

PUBLICIDADE

Dadinho de berinjela Foto: ALEX SILVA

O segredo desse petisco de berinjela na Air Fryer está no empanamento, que leva queijo parmesão misturado na farinha de rosca. A ideia é cortar a berinjela em pequenos cubos, que ficam crocantes por fora, mas ainda ficam bem cozidos e macios por dentro.

Veja a receita

Bolinho de arroz com calabresa

Bolinho de arroz feito na Air Fryer Foto: ALEX SILVA

PUBLICIDADE

Essa é perfeita para quem está com aquele arroz que sobrou na geladeira e quer aproveitar sem ter que esquentar no forno de microondas ou misturado com ovo na frigideira. Processado grosseiramente com linguiça calabresa e ervas frescas, esse bolinho de arroz é uma opção legal para substituir a fritura em óleo.

Veja a receita

Bolinho de frango com batata-doce

Bolinho de frango na fritadeira de ar Foto: ALEX SILVA

O peito de frango desfiado abre inúmeras oportunidades para receitas saudáveis, práticas e com uma boa oferta de proteínas. Para fazer a massa, a escolha da chef foi utilizar a batata-doce bem cozida, e aqui vai uma dica para dar liga na massa: espere esfriar completamente, por vezes colocando até alguns minutos na geladeira, para modelar os seus bolinhos.

PUBLICIDADE

Veja a receita