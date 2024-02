Para quem acha que brownie é só com chocolate, farinha, ovos, manteiga e pronto, está enganado. Neste caderno, separamos receitas para os cozinheiros audaciosos se aventurarem em brownies incrementados com cream cheese, bacon, hortelã, Nutella…

Entre os preparos, listamos também um brownie gâteau, supercremoso, e até em uma versão crua vegana. Confira sete receitas sem igual deste bolo que tem uma legião de fãs.

Brownie de chocolate com cream cheese

Brownie com cream cheese. Foto: Alex Silva|Estadão

Esta versão de brownie traz tudo que uma receita tradicional pede, mas com um ingredientes especial: 200 gramas de cream cheese deixados por 20 minutos no freezer, que garantem maior cremosidade e um toque salgado que vai muito bem com o doce.

Confira a receita

Brownie de chocolate com bacon

Uma receita de brownie com notas agridoces e defumadas. Foto: Luigi Di Fiore

Ainda restam dúvidas de que chocolate e bacon dão match?! Então faça esse brownie em casa e comprove. E o melhor é que ele fica pronto em apenas oito passos.

Confira a receita

Brownie de chocolate com hortelã e Nutella

Brownie de chocolate com hortelã e Nutella do Castelo Magia e Bruxaria Foto: Marcio Santos | Castelo Magia e Bruxaria

Uma forma diferente de enfeitar o seu brownie, esta receita temática, boa para o Dia das Bruxas, sugere a montagem do prato com ramos de hortelã, Nutella, confete verde e pedaços de chocolate em formato de sapo e teias de aranha.

Confira a receita

Brownie gâteau

Brownie gâteau é uma versão mais cremosa do bolo, mas mais fácil e prática de fazer, e que pode ser congelada Foto: Taba Benedicto | Estadão

O brownie gâteau fica parecido com um petit gâteau, com topo afundado e interior bem cremoso. Para acompanhar, um chantilly caseiro que também ensinamos a fazer.

Confira a receita

Brownie cru de tâmaras vegano

Brownie cru de tâmaras Foto: Codo Meletti/Estadão

Para os veganos de plantão (e não veganos também), este brownie cru de tâmaras é uma receita que leva apenas cinco ingredientes, não vai no fogo e não contém nenhum alimento de origem animal.

Confira a receita