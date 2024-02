O bom e velho samba já dizia: “camarão que dorme a onda leva”. E, neste caso, a maré trouxe deliciosos camarões a receitas incríveis que você pode fazer em casa. Desde um camarão à parmegiana a risotos e massas, esse fruto do mar é versátil, saboroso e torna qualquer refeição mais especial. Confira o passo a passo de cinco deliciosas receitas com o crustáceo!

Camarão à parmegiana

Camarão à parmegiana Foto: Ricardo D'Angelo/Divulgação

Camarão é uma delícia, à parmegiana, então, nem se fala! Esta receita rende três porções e leva dez ingredientes. Uma sugestão de acompanhamento é arroz branco soltinho, batata frita bem sequinha ou, se preferir, purê de batata.

Confira a receita

Espaguete com camarão, polvo e mexilhões

Espaguete de frutos do mar Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

Uma massa deliciosa de frutos do mar, é perfeita para um jantar sofisticado, fácil de fazer e sem muita sujeira. A receita rende uma porção individual, fica pronto em instantes e pode ser feita em uma panela só.

Confira a receita

Macarrão com tartare de camarão

Macarrão com tartare de camarão Foto: Felipe Redondo/Divulgação

Este tartare de camarão é servido acompanhado de macarrão ao molho de camarão com creme de leite. Uma refeição diferente que reúne o frescor do camarão servido frio com uma bela massa.

Confira a receita

Camarão à Provençal

Camarão à provençal Foto: ICI Brasserie/Divulgação

Um clássico, o camarão à provençal leva tomate concassé (sem pele e sem sementes, cortado em cubinhos), camarão rosa, arroz branco e até licor Sambuca.

Confira a receita

Risoto de camarão

Risoto de camarão Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

Com arroz arbóreo, camarão e molho bisque (caldo de crustáceos), este risoto fica muito cremoso. A receita rende uma porção individual e é perfeita para quem quer inovar à mesa sem perder muito tempo.

Confira a receita