Rosbife clássico para mães saudosas dos loucos anos 1970

Rosbife, um clássico inglês que foi hit nos anos 1970 Foto: Reprodução livro Bom Apetite

Nos idos de 1970, quanto mais enfeitado o prato, mais sucesso ele fazia à mesa de festa. O bolo gelado desta receita não me deixa mentir... As receitas nem eram tão difíceis quanto pareciam. Bom exemplo é o rosbife que ilustra as páginas de um dos livros da coleção Bom Apetite, lançada pela Editora Abril no final dos anos 1960 e que ajudou a nortear as escolhas culinárias de cozinheiros e cozinheiras durante toda a década seguinte. É também desse tempo que não volta mais uma receita de alcachofras que resistiu aos arroubos decorativos de outrora e faz bonito em mesas contemporâneas.

Bolo Floresta Negra, hit festivo dos anos 1980

Bolo floresta negra Foto: Leo Feltran

Nos anos 1980, melão com presunto era a grande pedida para abrir glamourosamente um jantar ou almoço com jeito de festa. O restaurante Spot tem um prato que leva os dois ingredientes, o Penne com melão e presunto na receita e promete arrancar suspiros de mães “oitentistas raiz” neste Dia das Mães. Outro prato sucesso garantido para agradar mães saudosas dessa época é o estrogonofe, receita incansavelmente servida em dias de festa (por que não?) e também no cardápio do dia-a-dia. Sobremesas famosas nessa época eram as gelatinas coloridas, as cassatas, os bolos de sorvete.... Mas em dias de comemoração o Bolo Floresta Negra sempre tinha seu lugar à mesa.





Continua após a publicidade





Nem pense em negar um Petit gateau a uma mãe dos anos 1990...

Petit gateau Foto: Rômulo Fialdini

Os anos 1990 podem ser descritos, gastronomicamente, como os anos do bolinho quente com sorvete. A sobremesa foi tão, mas tão pedida que fica difícil pensar num cardápio para homenagem mães fãs dessa época que não inclua o doce. Não seria você a negar esse sabor nostálgico no Dia das Mães, certo? O que mais vale incluir nessa viagem no tempo contada em três pratos? Qualquer receita que inclua tomates secos. Então anota logo esta aqui: Pene com alcachofras e tomate seco e arrase, meu bem! Outro ingrediente que parece ter sido inventado nos anos 1990 e que reinava em saladas, sanduíches e massas foi a mussarela de búfala. Sua mãe saudosista desses tempos certamente ficará feliz com uma Salada de figo e mussarela de búfala servida como entrada no almoço do dia das mães.





Salmão com noodles orientais, combinação de sucesso dos anos 2000

Salmão com noodles orientais, para mães nostálgicas do início do anos 2000 Foto: Reprodução do livro Nigella Express

Continua após a publicidade

Mães da virada do milênio devem se lembrar de pelo menos quatro ou cinco receitas de pratos feitos a base de salmão. O peixe virou o queridinho dos restaurantes no início dos anos 2000, junto com o frisson por qualquer prato de inspiração oriental. A receita de Salmão com noodles orientais, extraída do livro Nigella Express, musona gastronômica da época, une os dois loucos amores que marcaram uma década e resistem até hoje; em escala bem menos apaixonada, verdade seja dita... Para incrementar o cardápio temático para mães da virada, vá de Salada Niçoise para a entrada e de Brownies para a sobremesa e apenas aguarde os aplausos no final.