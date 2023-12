Nem só de peru e tender se vive no Natal, a sobremesa também é uma parte importante da ceia. Que tal adoçar sua mesa este ano com um belo bolo natalino de frutas cristalizadas? Separamos cinco receitas deliciosas para você testar e encantar seus convidados nessa noite especial.

Bolo de frutas para o Natal

Bolo de Frutas para o Natal Foto: Priscila Imai/Divulgação

Esse doce delicioso da Fazemos Pão é a cara do Natal. Com frutas cristalizadas e uma massa super fofinha, esta receita tem apenas seis passos e fica pronta rapidinho, tornando a ceia de Natal ainda mais especial sem muitas complicações.

Confira a receita

Bolo de reis

Bolo de reis Foto: Tadeu Brunelli

Um bolo típico do início do ano, ele também pode ser um doce delicioso para se ter à mesa na ceia de Natal. Com essência de panetone e frutas cristalizadas na massa, a receita rende quatro unidades de meio quilo do bolo, perfeito para surpreender a família e muitos convidados.

Confira a receita

Bolo de frutas cristalizadas

Bolo de frutas cristalizadas Foto: Paulo Gonçalves/Padaria Pão do Paulo

Dependendo da fome, a receita serve de quatro a seis pessoas e é uma delícia. Com açúcar mascavo, uvas passas, damasco e outras frutas cristalizadas, também leva especiarias e fica pronta rapidinho.

Confira a receita

Bolo inglês com frutas

Bolo inglês com frutas Foto: Ana Bacellar

Desta vez, a receita de bolo é inglesa. Um bolo fofinho, de interior amanteigado e casquinha bem dourada e firme, esta receita leva dez ingredientes, entre eles cereja em calda, uva passa e vinho do porto ou rum.

Confira a receita

Bolo preto de Natal

Bolo preto de Natal Foto: Ana Bacellar

Uma receita simples portuguesa, esse bolo preto é perfeito para o Natal e Dia de Reis. Com açúcar mascavo, vinho do porto, conhaque e café bem forte, a coloração deste bolo de frutas cristalizadas e nozes é uma delícia e com certeza vai impressionar à mesa.

Confira a receita