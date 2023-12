Ceia vegana: 5 receitas práticas para o ano novo

A noite de réveillon também pode ser inclusiva na mesa. É possível ter receitas na ceia da virada do Ano Novo que proporcionem uma experiência rica em sabor utilizando apenas ingredientes de origem vegetal.

Neste caderno de receitas, selecionamos cinco receitas veganas que podem ser incluídas na sua ceia, com duas opções de entrada, dois pratos principais e uma sobremesa. Essas receitas também podem ser opções para dar aquela inovada na ceia e impressionar os familiares e amigos.

Entrada: Alcachofra marinada

Alcachofra marinada do Manduque Massas. Foto: Elvis Fernandes

Essa entradinha prática do Manduque Massas apresenta um jeito diferente de aproveitar as alcachofras em conserva, com um molho de ervas com alho e raspas de limão siciliano, que dão ainda mais frescor para a receita. Confira o passo a passo dessa receita clicando no link abaixo.

Veja a receita

Entrada: Ceviche de caju da Helena Rizzo

Clássico de Helena Rizzo, o ceviche de caju vem com raspadinha de cajuína e cachaça Foto: Lufe Gomes

O ceviche geralmente é feito com peixe, que forma o caldo chamado de “leche de tigre” junto ao suco de limão, que “cozinha” a carne. O ceviche de caju, servido no restaurante Maní, é uma receita da chef Helena Rizzo que substitui o peixe pelo caju e o caldo é feito com leite de castanha de caju caseiro.

Veja a receita

Prato principal: Ravioli de abobrinha com abóbora

Ravioli de abobrinha e abóbora Foto: Cake and Bake

Uma opção econômica e diferentona para a sua ceia. A chef Cris Muratori, da Bake and Cake, ensina a fazer um ravioli totalmente vegano: a “massa” na verdade é composta por fatias finas de abobrinha, recheada com uma abóbora bem temperada e cremosa e envolvida em um molho de tomate com beterraba.

Veja a receita

Prato principal: Paella vegana

Paella vegana. Foto: Thays Bittar

A paella é um prato típico da culinária espanhola, que ganha uma nova vida com essa receita da Adega Santiago, que tem como foco os ingredientes da terra. Você pode adicionar os seus vegetais favoritos, e essa versão também conta com a crocância das castanhas.

Veja a receita

Sobremesa: Bolo vegano de pera com sorvete de banana

Bolo de pera com sorvete de banana do Nou. Foto: Rodolfo Regini

Essa sobremesa, preparada pelo chef Amilcar Azevedo, do restaurante Nou, é uma ótima opção para completar o cardápio da ceia do Ano Novo. Prepara esse bolo vegano de pera pareado com sorvete de banana com Cointreau para dar contraste de sabores e texturas.

Veja a receita