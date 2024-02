Carnaval é tempo de festa, música boa, muita dança, alegria e bons drinques. Combinações bem tropicais, refrescantes e com bastante gelo são excelentes pedidas para esta época do ano. Abaixo, separamos cinco drinques perfeitos para antes ou depois das celebrações e tornar os bloquinhos e os desfiles ainda mais gostosos. Confira!

Quentão Gelado

Quentão gelado Foto: Sarjeta Bar/Divulgaçã

Quem diria que você poderia celebrar o Carnaval com uma bebida típica das festas de São João? Antecipe a festa junina com este drinque bem brasileiro que leva cachaça, limão, xarope de canela, mel e gengibre, e que é servido com bastante gelo.

Confira a receita

PUBLICIDADE

Moscow mule de verão

Mule do verão Foto: Will Pimentel/Divulgação

Um moscow mule bem brasileiro, esta versão do drinque leva cachaça, sucos de abacaxi e maracujá, e refrigerante de limão, é bem refrescante e com um toque tropical que vai deixar seu Carnaval ainda mais gostoso.

Confira a receita

PUBLICIDADE

Vrasilia

Drinque com cachaça e pitaia Foto: Giulia Howard/Estadão

Drinque doce e com bastante cachaça, lembra uma espécie de caipirinha grega. Sua coloração vibrante e a refrescância de uma espuma cítrica e do suco de limão a tornam uma opção deliciosa para celebrar esta época do ano.

Confira a receita

Macunaíma

PUBLICIDADE

Drinque Macunaíma. Foto: Bruno Nogueirão/Estadão

Um drinque de cachaça, xarope de açúcar simples, Fernet branca e suco de limão, o Macunaíma é uma opção refrescante e bem simples de fazer, perfeita para celebrar o carnaval sem muito trabalho.

Confira a receita

Rabo de galo

Rabo de galo Foto: Così/Divulgação

PUBLICIDADE

Repleto de referências brasileiras, como xarope de cupuaçu, bitter de cacau e cachaça, este drinque leva também vermute (bebida à base de vinho com especiarias) e Cynar (um aperitivo com folhas de alcachofra).

Confira a receita