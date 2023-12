Drinques e fim de ano são uma combinação deliciosa e essencial para quem gosta de uma boa bebida alcoólica. O vinho é uma opção sofisticada, saborosa e muito versátil para brindar o Natal e o Ano Novo. O Ricardo Takahashi, chefe de bar do Beefbar, ensina cinco receitas de drinques com vinho muito gostosos para você inovar na ceia!

Akai Ito

Akai Ito, um drinque com vinho rosé Foto: Giulia Howard/Estadão

O preferido pessoal do bartender, este drinque é uma homenagem à lenda chinesa de Akai Ito, que consiste na crença no “fio vermelho do destino”, que é amarrado pelos deuses às almas destinadas a se conhecerem desde o momento do nascimento. A cor e o sabor desta delícia cheia de história e significado ficam a cargo do vinho rosé, vodka e xarope de morango. Além disso, também tem muita espuma de gengibre e pó de hibisco.

Confira a receita

Garden Daisy

Garden Daisy, um drinque com vinho jerez e framboesa Foto: Giulia Howard/Estadão

Todo cor de rosa, este drinque é muito bonito e saboroso. Com uma mistura de framboesa, gin e vinho jerez, tem um toque cítrico do limão siciliano. Tudo isso, é misturado na coqueteleira com bastante gelo e servido em uma taça.

Confira a receita

Jolie Madame

Jolie Madame, um aperol com vinho, vodka e pimenta Foto: Giulia Howard/Estadão

Delicado e de gosto marcante, porém não muito forte, é uma mistura de vermute rosé, vodka e melancia. Bem refrescante e perfeito para quem gosta de uma bebida mais docinha, é aposta certeira para receber os amigos no fim de ano.

Confira a receita

Monte Carlo Fizz

Monte Carlo Fizz, bebida com vinho e yuzu, um limão asiático Foto: Giulia Howard/Estadão

Uma espécie de gin tônica bem cítrica e refrescante, esse coquetel é bem internacional, levando um aperitivo francês à base de vinho, um xarope de limão asiático, gin e água tônica.

Confira a receita

Istanbul Cup

Istambul Cup, o uísque com vinho Foto: Giulia Howard/Estadão

Um coquetel com vermute rosé e uísque, ele é bem simples e fica uma delícia. São apenas três partes iguais e o grande segredo é colocar muito gelo! Refrescante e sofisticado, fica pronto bem rapidinho.

Confira a receita