Muitas vezes, encerradas as festividades natalinas, nos deparamos com sobras tentadoras na geladeira. As carnes clássicas, por exemplo, como peru, chester e tender, podem ser reinventadas em sanduíches ou em refogados reconfortantes.

Com uma receita simples, os vegetais assados podem ser transformados em frittatas ou tortas. Basta misturar os vegetais com ovos batidos e assar para criar uma refeição rápida e deliciosa. As batatas podem ser transformadas em hash browns ou croquetes, adicionando um toque crocante e saboroso às sobras.

As sobras de saladas podem ser repensadas como wraps ou rolls. Basta envolver os ingredientes em tortilhas ou folhas de arroz para obter uma opção leve e fresca. A adição de um molho de iogurte dá um toque extra de sabor a essa receita fácil.

Para as sobremesas, transforme os restos de tortas em parfaits ou milkshakes. Camadas de torta com iogurte ou sorvete criam uma sobremesa despojada e deliciosa.

As opções são infinitas, mas a única dificuldade mesmo está na hora de fazer a melhor escolha. Para ajudar nesse processo criativo, selecionamos cinco pratos que podem transformar as sobras natalinas. Confira:

Sanduíche de pernil

Sanduba de pernil com molho de framboesa Foto: Bruno Geraldi

Para criar esse sanduíche irresistível, desfie a carne de pernil e reaqueça-a, mantendo a suculência da carne assada. Em seguida, monte o sanduíche em um pão de sua escolha. Pães mais consistentes, como baguetes ou ciabattas, são ideais para suportar a textura robusta do pernil.

Confira a receita completa

Wrap de couve com salpicão

Wrap de couve com salpicão de frango Foto: Bake and Cake

Sobrou folha de couve e salpicão? Enrole-os e tenha um lanchinho saudável e delicioso à sua disposição. A chef Cris Muratori dá a dica: essa receita fica perfeita com salpicão de frango.

Confira a receita

Batata assada com mac&cheese

Batata assada Mac&Cheese Dickey's Barbecue Pit Brasil Foto: Isabel Franson/Divulgação

Mac&cheese é um clássico e já virou febre entre os brasileiros. Especificamente no Natal, é comum sobrar algumas batatinhas douradinhas que foram assadas no forno. Junte os dois pratos e veja a mágica acontecer.

Confira a receita

Bolinho de berinjela

Bolinho de berinjela Foto: Nani Rodrigues

Sobrou patê de berinjela? Não se preocupe. É só empanar as sobras de berinjela para ter um bolinho crocante e muito macio.

Confira a receita

Milkshake de morango

Cremosíssimo milk-shake de morango Foto: Daniel ARES

Na parte das sobremesas, o milkshake de morango pode salvar as frutinhas que estragariam na geladeira e trazer uma roupagem mais descontraída às sobras de doces.

Confira a receita