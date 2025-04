Este caderno traz cinco receitas de carpaccio com vegetais, ideais para quem busca opções práticas, leves e saborosas. Se você é vegetariano ou quer incluir mais legumes no seu cardápio, essas receitas são perfeitas. Feitas com ingredientes simples como beterraba, abobrinha, pupunha e tomate, elas trazem frescor, textura e sabor, sem complicação. Perfeitas como entrada ou acompanhamento, são uma forma deliciosa de transformar legumes do dia a dia em pratos sofisticados e nutritivos. Confira e se surpreenda com o que é possível fazer com vegetais:

Carpaccio de beterraba

Carpaccio de beterraba Foto: Maksim Shebeko/ Adobe Stock

Este carpaccio de beterraba com queijo feta e rúcula traz uma combinação de sabores incríveis. A beterraba assada fica suave e delicada, enquanto o queijo feta traz cremosidade e um toque salgado. As nozes crocantes, a rúcula fresquinha e as sementes de romã deixam o prato ainda mais especial.

Veja receita

PUBLICIDADE

Carpaccio de abobrinha

Carpaccio de abobrinha com hortelã e parmesão, da chef Bella Masano. Foto: Codo Meletti/Estadão

Com seu sabor suave e textura delicada, essa versão de abobrinha temperada com limão e azeite, e finalizada com hortelã, queijo ralado e brotos, resulta em um prato de muito frescor e leveza.

Veja receita

Carpaccio de palmito

PUBLICIDADE

Carpaccio de pupunha Foto: Oculto Bar/ AnaSchad

A pupunha tostada com o maçarico, combinada com o avocado cremoso, cria uma mistura irresistível. O queijo, o rabanete e o picles trazem crocância e frescor, e o azeite, a flor de sal e o molho de iogurte finalizam perfeitamente.

Veja receita

Carpaccio de tomate

Carpaccio de tomate Foto: Alexey Mikhaylov/ Adobe Stock

PUBLICIDADE

Pode parecer simples, mas com apenas dois ingredientes, o carpaccio de tomate prova que menos é mais e que não é preciso muito para ficar delicioso. O segredo está em fatiar os tomates bem fininhos e regar com um azeite de qualidade. O resultado é surpreendentemente gostoso.

Veja receita

Carpaccio de abóbora com pupunha

Carpaccio de pupunha e abóbora, dos chefs Carlos Siffert e Marina Hernandez. Foto: Codo Meletti/Estadão

Uma combinação suave e crocante, que mistura o frescor da pupunha com a doçura da abóbora. O toque final fica por conta do sal e da pimenta-do-reino moída na hora. É a opção perfeita para quem busca uma receita leve e saborosa.

PUBLICIDADE

Veja receita