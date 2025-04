Este caderno reúne versões de saladas de frutas que vão bem além do básico. Aqui, você vai descobrir combinações criativas e deliciosas, com sabores e texturas que surpreendem. Nada de só laranja, maçã e banana. Essas receitas trazem frutas frescas, frutas assadas e até ingredientes inesperados, como batata, queijo e até vinho. São saladas perfeitas para um café da manhã leve, uma sobremesa refrescante ou um acompanhamento diferente no almoço, por que não? São saladas simples e fáceis de preparar, mas com toques especiais que realçam o sabor e a cor. Confira a seguir cinco receitas de saladas de frutas diferentes:

Salada de frutas secas, maçã e vinho

Salada ao molho de vinho com frutas secas e maçã para sua ceia de final de ano Foto: Mariana Muniz | Mantra Restaurante

As saladas podem ser preparadas de diversas formas, com verduras, legumes ou frutas, e acompanhadas de diferentes molhos, sendo perfeitas para quem gosta de pratos agridoces. Esta leva vinho tinto, frutas secas e maçã, criando uma combinação deliciosa que vai render muitos elogios.

Salada de frutas assadas

SÃO PAULO 01/08/2023 PALADAR PATRICIA FERRAZ PRATO DO DIA- Pratos preparados pela colunista Patricia Ferraz -salada de frutas assadas FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: Alex Silva

Essa é a sobremesa perfeita para dias frios. O segredo é evitar frutas com muita água, como laranja, morango e melancia, que não caramelizam no forno. Já abacaxi, maçã, pêra, banana, pêssego e até uva ficam uma delícia. Para servir, acompanhe com iogurte ou sorvete de baunilha, porque contraste de temperaturas sempre funciona.

Salada de fruta com batata yacon

Salada de fruta com batata yacon Foto: Lucas Deienno/Divulgação

Quem diria que a batata yacon ficaria tão boa em uma salada de frutas? Nessa receita, ela aparece ao lado de pitaya e manga, que são leves e refrescantes. Como tem um sabor neutro, a batata yacon combina bem com várias outras frutas. Você pode variar como quiser.

Salada de melancia, melão e mussarela

DNT 15-12-2023 - SAO PAULO - SP / PALADAR OE / PRATO DO DIA / SALADA DE MELANCIA MELAO CEBOLA - Prato de salada de melancia, melão e cebola preparado por Patrícia Ferraz, jornalista especializada em gastronomia - FOTO - DANIEL TEIXEIRA / ESTADAO Foto: DANIEL TEIXEIRA

Aqui está uma salada simples e refrescante, perfeita para os dias quentes. A combinação de melancia e melão, com o toque cremoso da mussarela, fica ainda mais gostosa com um tempero leve de azeite, limão, sal e pimenta-do-reino. Folhas de hortelã picadas trazem um toque final de frescor.

Salada de vieiras e frutas cítricas

Receita do chef Salvatore Loi, é leve e fresca, com equilíbrios de sabores.Veja como fazer. Foto: Felipe Rau/Estadão

Essa salada combina o sabor delicado das vieiras com o frescor das frutas. As vieiras, levemente douradas e temperadas, são acompanhadas por endívias crocantes e gomos de frutas cítricas, que trazem um toque de acidez e frescor. O molho de azeite e mostarda dá um sabor suave, enquanto o azeite extravirgem e a salsinha picada finalizam a receita com elegância.

