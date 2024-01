Cinco sobremesas para quem ama chocolate amargo

As sobremesas com chocolate amargo costumam agradar os paladares mais exigentes, revelando um equilíbrio perfeito entre doce e amargo. Uma opção clássica que envolve essa variedade de chocolate é a mousse amarga, onde a suavidade e a densidade se combinam para criar uma sobremesa com sabor acentuado.

Tortas e bolos também se beneficiam da presença marcante do chocolate amargo. Uma torta de chocolate amargo com ganache, por exemplo, pode ser uma obra-prima perfeita, enquanto um bolo de chocolate amargo revela um centro derretido que encanta o paladar.

Para os apreciadores de sobremesas mais leves, uma opção é o flan de chocolate amargo. A suavidade do pudim encontra a riqueza do chocolate, proporcionando uma sobremesa elegante e aveludada.

Bom, por aí já deu para perceber que não faltam opções de doces quando o assunto é chocolate amargo. Para te ajudar, selecionamos cinco sobremesas que casam muito bem com essa variedade de chocolate. Confira as perdições:

Flan de chocolate amargo

Flan de chocolate Foto: Ana Bacellar

O flan da chef Helô Bacellar tem sabor de chocolate bem intenso, pois na relação de ingredientes há chocolate meio amargo e na calda também tem chocolate em pó. A receita ganha cremosidade com o creme feito no fogo com as gemas, o açúcar, a baunilha, o leite e o chocolate em pó e firma com a gelatina e com o chocolate em barra.

Confira a receita

Mousse de chocolate amargo

Mousse de chocolate amargo com tuile e crème anglaise Foto: Daniel Frenda/Anhembi Morumbi

Essa mousse de chocolate amargo com tuile (um biscoitinho para finalização de pratos) e crème anglaise (creme inglês) super chique é do chef Daniel Frenda e rende quatro porções. É perfeita para quem quer se desafiar na cozinha e surpreender a família e os amigos com uma sobremesa deliciosa e muito sofisticada.

Confira a receita

Macaron de chocolate amargo

Macaron de chocolate amargo Foto: Júlia Nuss

Essa é a verdadeira receita de macaron, feita com farinha de amêndoa, chocolate amargo para o recheio e corante. Essa bolachinha colorida com recheio de chocolate tem o seu armazenamento variando de acordo com o recheio usado. Com a ganache dessa receita, ele dura até dois meses no freezer e um mês na geladeira.

Confira a receita

Bolo de chocolate amargo

Bolo de chocolate com massa de cacau em pó 100% e calda de brigadeiro para equilibrar os sabores Foto: Felipe Rau | Estadão

A confeiteira Nana Fernandes, do Açucareiro da Nana, fez este bolo especialmente para Paladar e ele leva cacau em pó 100% na massa e uma calda de chocolate mais doce para equilibrar os sabores. Além disso, o bolo é perfeito para aquele momento do café da tarde em que juntam os amigos e a família, já que ele rende dez fatias.

Confira a receita

Cookie de chocolate amargo

Aprenda a fazer os cookies de baunilha macios com gotas de chocolate do filme 'Enrolados' Foto: Taba Benedicto | Estadão

Cookies extremamente macios por dentro e com muitas gotas de chocolate amargo por fora; essa é a receita do chef Cesar Yukio exclusiva para Paladar.

Confira a receita