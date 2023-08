Comemorar o Dia dos Pais é sempre especial, mas é difícil reinventar o cardápio todos os anos, não é mesmo? Que tal focar a novidade na parte da sobremesa e fechar o almoço de Dia dos Pais com chave de ouro? Veja aqui 5 sugestões de doces para a data:

Torta holandesa tradicional

Torta holandesa: veja a receita original criada em Campinas pela empresária Silvia Maria do Espírito Santo Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Essa receita de torta holandesa não é qualquer versão do doce, afinal, foi compartilhada conosco pela própria criadora da sobremesa, que revelou todos os segredos para fazê-la da forma mais gostosa possível, como o uso de ingredientes de qualidade e respeitando o tempo de cada parte do preparo. Venha aprender.

Bolo de coco e abacaxi

PUBLICIDADE

Bolo de coco com abacaxi gelado e embrulhado da festa da Janaína Rueda Foto: Mauro Holanda | Bar da Dona Onça

Este também não é um bolo de coco com abacaxi qualquer, porque ele foi idealizado pela chef Janaína Rueda. Aliás, ela gostou tanto da receita que decidiu servir o bolo molhadinho em sua festa de aniversário. Saiba como fazer.

Bolo de paçoca

Bolo de paçoca recheado Foto: Rodolfo Regini | Carole Crema

Ainda falando de bolos, mas saindo do tradicional, que tal este bolo de paçoca? Feito com pão de ló, a receita da confeiteira Carole Crema leva bastante doce de leite, muitas paçocas e uma pitadinha de flor de sal. Ficou com vontade e acha que seu pai vai adorar? Veja a receita.

PUBLICIDADE

Torta de palha italiana

Torta de palha italiana, receita da chef confeiteira Fabiana Andrade. Foto: Oswaldo Neto | Fabiana Andrade

Seu pai é um dos milhares de fãs de palha italiana? Então que tal preparar uma versão grandona para ele? Esta torta de palha italiana da confeiteira Fabiana Andrade é bem recheada e é feita com apenas 4 ingredientes. Confira o passo a passo.

Tarta de queso

'Paladar' testou a receita do restaurante La Viña, de San Sebastián. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

PUBLICIDADE

Esqueça todas as tortas de queijo que você já comeu na vida. A versão basca do restaurante La Viña é cremosa, muito cremosa, tem o topo tostado, quase queimado (diferente de um clássico cheesecake norte-americano, por exemplo) e um sabor suave que vai mais para o doce do que para o salgado. É uma ótima opção de doce para o Dia dos Pais. Confira a receita.