Já sabe como montar a sua mesa de Páscoa? Independente da resposta, ainda dá tempo de elaborar o cardápio ou mesmo inovar nas receitas da mesa do feriado. Para te ajudar com soluções fáceis e deliciosas para a data, confira este caderno com três sugestões diferentes com peixe e frutos do mar para prato principal e uma sugestão de sobremesa cheia de sabor e que foge do chocolate. Todas as receitas são da rotisserie italiana Il Pastaio.

Bacalhoada

Bacalhoada, receita da rotisserie Il Pastaio. Foto: Marina Jonas

Um prato clássico que não pode faltar na mesa de Páscoa tradicional brasileira. Com batatas, cebola, tomate e azeitonas, esta receita fácil é a combinação perfeita para incluir o bacalhau no almoço de Páscoa.

Lasanha de Camarão

Lasanha de camarão da rotisseria italiana Il Pastaio. Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Como bons italianos, a família proprietária da rotisserie Il Pastaio compartilhou a receita perfeita para unir proteína e carboidrato na mesa de Páscoa. Uma opção saborosa e diferente de massa com frutos do mar, a lasanha de camarão é um prato que agrada aos mais diferentes paladares.

Lula à provençal recheada com farofa de cogumelo e azeitona, com batatas

Lula à provençal, receita da rotisseria Il Pastaio. Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Uma receita simples e saborosa, a lula à provençal é uma opção leve e refrescante, perfeita para inovar na mesa de Páscoa. Esta é uma ótima alternativa para o bacalhau sem sair de perto do mar no cardápio comemorativo.

Torta de ricota com frutas vermelhas

Torta de ricota doce com geleia de frutas vermelhas, receita da rotisseria Il Pastaio. Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Para fugir do chocolate, já tão consumido na Páscoa, principalmente pela criançada, o restaurante trouxe esta opção deliciosa de torta doce. Esta é uma sobremesa muito cremosa, refrescante e saborosa, com recheio de ricota e geléia de frutas vermelhas por cima. Uma torta de sabor equilibrado, perfeita para finalizar o almoço de Páscoa com leveza e dulçor na medida certa.

