Férias são o momento de descansar e relaxar, recarregando as baterias e aproveitando para desacelerar. No entanto, não precisa ser sinônimo de ficar refém do delivery e muito menos de deixar de cozinhar. Que tal aprender receitas novas sem perder muito tempo nem ter muito trabalho? Confira cinco receitas saborosas que são práticas de fazer e vão surpreender a todos.

Ceviche de tilápia com rapadura

Ceviche de tilápia com rapadura Foto: Fabiana Kocubey/Divulgação

Uma entradinha deliciosa para qualquer refeição, fica pronta em apenas dez minutos e é uma delícia. O filé de tilápia combina-se às tão brasileiras cachaça e rapadura em uma receita fácil que vai surpreender à mesa.

Confira a receita

Rigatoni a la caprese

Rigatoni a la caprese Foto: Rafael Wainberg/Divulgação

A macarronada em família não será a mesma com esta receita que fica pronta rapidinho e rende quatro porções. Com mussarela de búfala, azeitonas pretas e molhos de tomate e pesto, é uma alternativa de almoço saborosa e diferente. A receita ensina todos os passos para fazer os molhos do zero sem mais complicações!

Confira a receita

Pizza vegetariana de pesto com cogumelos

Pizza vegetariana de pesto com cogumelos Foto: Borda&Lenha/Divulgação

Se quiser aproveitar a receita de pesto presente acima para um lanche da tarde ou até mesmo jantar, você pode fazer esta pizza que leva também mussarela, cogumelos e tomate cereja. Além de ser muito saborosa, a receita rende quatro pizzas de 28 centímetros, sendo perfeita para quem quer receber os amigos e a família sem passar o dia todo no fogão.

Confira a receita

Salada de beterraba com creme de castanhas e vinagrete de laranja

Salada de beterraba com creme de castanhas e vinagrete de laranja Foto: Diego Carrilho/Divulgação

Apesar de um pouco mais elaborada do que as demais, esta aqui também é bem fácil de fazer: uma salada diferente e muito saborosa à base de beterraba assada e acompanhada de creme de castanhas e vinagrete de laranja. Uma união de sabores e texturas, traz o frescor e a maciez do tubérculo, unido à crocância e cremosidade das castanhas e ao toque cítrico do vinagrete.

Confira a receita

Cocada cremosa com sorbet de limão siciliano

Cocada cremosa com sorbet de limão siciliano Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

Por fim, uma opção de sobremesa gelada que é perfeita para crianças e adultos. Este doce mistura a cremosidade e a doçura da cocada ao cítrico e refrescante sorbet de limão siciliano. Uma excelente pedida para quem está com desejo de doce em dias quentes.

Confira a receita