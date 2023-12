A ceia de Natal e a de Ano Novo podem ficar ainda mais especiais com os acompanhamentos certos. Neste caderno, separamos dez receitas de arroz para aproveitar no fim de ano, inovando à mesa com receitas deliciosas, bonitas e que têm tudo a ver com celebrar em família.

Arroz com lentilha e zaatar

Arroz com lentilhas e zaatar Foto: Giulia Howard/Estadão

A tradicional lentilha une-se ao arroz nesta receita despretensiosa mas que traz consigo uma explosão de sabores para fascinar a família e os amigos durante a ceia. O zaatar, tempero típico da culinária do Oriente Médio, é o toque especial que vem para trazer ainda mais sabor ao prato.

Confira a receita

Arroz com frango, amêndoas e uva passa

Arroz com frango, amêndoas e uva passa Foto: Giulia Howard/Estadão

Natal com uva passa ou sem uva passa? Aqui a gente te mostra uma receita deliciosa que vai te fazer querer implementar passas na sua ceia! O prato também leva frango, amêndoas, cebola roxa e canela e vai surpreender a família.

Confira a receita

Arroz com pernil e romã

Na foto arroz com pernil e romã. FOTO: FELIPE RAU/ESTADAO Foto: FELIPE RAU

Romã já é figurinha carimbada na virada do ano. O pernil é um clássico do Natal. Unindo os dois, temos uma receita perfeita para a ceia de Natal ou de Ano Novo. Patrícia Ferraz, do Prato do Dia, é quem sugere este prato que considera um verdadeiro curinga de fim de ano.

Confira a receita

Arroz com champanhe

Também muito fácil, essa receita repete a combinação de arroz com champanhe - mas, dessa vez, deixe as uvas-passas de lado e dê lugar às nozes. A receita é da Flávia Ralston e Marelina Santos.Aprenda como fazer. Foto: Marcelo Barabani/ AE

Quem diria que o champanhe poderia estar muito além dos “tintins” da virada? Nesta receita, essa bebida sofisticada está no arroz, o acompanhamento clássico das ceias de Natal. Celebre o fim de ano com essa receita que é a cara do Ano Novo e é facinha de fazer.

Confira a receita

Arroz de bacalhau com damascos e amêndoas

Arroz de bacalhau com amêndoas e damascos preparado pela chef Carla Pernambuco Foto: Codo Meletti|Estadão

Bacalhau e Ano Novo estão sempre lado a lado. Com arroz agulhinha, bacalhau, damascos e amêndoas, essa receita é pra fechar o ano com chave de ouro! São apenas cinco passos e nove ingredientes para surpreender o paladar de seus convidados.

Confira a receita

Arroz com polvo, açafrão e páprica

Aromático e saboroso, esse prato vai se tornar um favorito. O segredo é cozinhar o polvo e deixá-lo macio sem ficar com textura de borracha. Outra dica é usar arroz bomba, o arroz espanhol da paella, que tem grãos mais gordos e curtos. Não é difícil de achar em supermercados gourmets e delicatéssen, mas se preferir, use o arroz nacional do tipo agulhinha. Fica ótimo também.Veja a receita. Foto: Gabriela Biló/Estadão

Patrícia Ferraz, do Prato do Dia, ensina o passo a passo desse prato delicioso que leva o arroz típico da paella com polvo, açafrão e páprica. Sofisticada, a receita fica pronta em sete etapas de preparo e a colunista revela os segredos para um polvo macio e bem gostoso.

Confira a receita

Fricassê de frango

Fricassê de frango Foto: Giulia Howard/Estadão

Se a sua ideia é fazer o arroz render, aposte no fricassé de frango! Bem cremosa, esta receita leva um creme de milho feito em casa, frango e muita batata palha. Com nove ingredientes e oito passos, o fricassê fica pronto rapidinho e vai agradar toda a família!

Confira a receita

Arroz de forno

Arroz de forno Foto: Giulia Howard/Estadão

Uma receita bem caseira e deliciosa, o arroz de forno é pau para toda a obra. Também feito com um delicioso caldo de frango, é um prato muito saboroso para compartilhar com a família e os amigos! Ele também leva frango desfiado, cenoura ralada e bastante queijo.

Confira a receita

Arroz com brócolis e tomate cereja

Arroz com brócolis e tomates cereja Foto: Giulia Howard/Estadão

Um clássico, o arroz com brócolis é sempre uma opção prática para o jantar. Para quem não quer perder muito tempo fazendo o arroz, mas ainda assim quer um acompanhamento delicioso para a ceia, esta é a escolha certa.

Confira a receita

Arroz de frutos da terra

Arroz de frutos da terra. Foto: Samuel Antonini

100% vegano, colorido e muito nutritivo, esse arroz de frutos da terra rende seis porções e leva arroz parboilizado, temperos diversos e um delicioso mix de vegetais assados, entre eles tomates, abóbora, brócolis e couve-flor.

Confira a receita