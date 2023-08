Dia da Cerveja: veja 5 receitas deliciosas com a bebida

Quando surgiu na Mesopotâmia há 6 mil anos, a prática da cervejaria era bem diferente da que conhecemos atualmente. Documentos históricos mostram que os sumérios, povo mesopotâmico, alegravam-se com uma bebida fermentada obtida através da cevada e que crescia de forma selvagem na região. A cerveja produzida naquela época era escura, forte e estava sujeita a muitas formas de contaminação durante a fermentação.

Entretanto, a popularização definitiva da cerveja foi feita pelo imperador romano, Júlio César, que se encarregou de levar a bebida para todas os povos que conquistava. Quando a cerveja chegou à Gália, atual França, a população apelidou a bebida fermentada de “cervisia”, em homenagem a Ceres, deusa da agricultura e da fertilidade.

Na culinária, a cerveja é utilizada para agregar mais sabor e aroma à carnes e legumes, que podem ficar mais suaves ou intensos dependendo do tipo da cerveja. Então para celebrar o Dia Internacional da Cerveja em grande estilo, separamos cinco receitas deliciosas e fáceis de fazer que levam cerveja no preparo. Confira os pratos:

Stoofvlees

Guisado de carne bovina cozido na cerveja belga do Motique Foto: Estúdio Cumaru

Este guisado de acém bovino é cozido na cerveja de forma bem lenta e garante um resultado delicioso. O prato originalmente se chama Stoofvlees e, normalmente, é servido com batatas fritas e maionese. Se quiser fazer essa carne de panela do restaurante Motique, opte por cervejas mais escuras, que trarão um leve dulçor e aroma intenso.

Confira a receita

Pizza de pepperoni

Pizza de Pepperoni fermentada com cerveja Foto: Mario Rodrigues | Locale Caffè

Vai fazer pizza em casa mas não sabe como deixar a massa mais vistosa e saborosa? Cerveja é o segredo! Devido a acidez da bebida, o crescimento da massa da pizza será mais rápido e uniforme. Para complementar essa receita do Locale Caffè, adicione rodelas de pepperoni e fatias frescas de mussarela.

Confira a receita

Sopa de couve-flor

Sopa de couve-flor com queijo Foto: Tom McCorkle

Cansado das sopas tradicionais? Essa receita de sopa de couve-flor do The Washington Post veio para resolver os seus problemas. O prato, que acompanha um molho de queijo enriquecido com cerveja, possui ainda pequenas torradinhas e molho inglês.

Confira a receita

Guisado suíno

Carne de porco guisada na cerveja preta Foto: Tânia de Paula

Nessa receita de guisado suíno da chef Tânia de Paula, a cerveja cumpre um papel fundamental: amaciar a carne e valorizar o sabor dos temperos. O prato ainda leva tomates assados, pedacinhos de alho e páprica picante.

Confira a receita

Sanduíche de filé

Sanduíche Francesinha Foto: Bar Original

O sanduíche de filé do Bar Original, conhecido popularmente como ‘Francesinha’, é um prato delicioso e super simples de fazer. O sanduba ainda acompanha um molho especial à base de cerveja, tomate e caldo de carne.

Confira a receita