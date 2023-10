Dia da Maçã: veja 5 sobremesas que levam a fruta

Apesar de uma origem multifatorial e que provavelmente se deu no decorrer de milhares de anos, a maçã como a conhecemos hoje teria se originado na região da Ásia, com um de seus primeiros registros tendo sido feitos por meio de Alexandre, O Grande, por volta do ano 300 a.C. Até hoje, a fruta é um componente importante de pratos da culinária mundial, como a alemã, por exemplo, que a utiliza em preparos de sobremesas e componentes adocicados ou agridoces em pratos principais.

Para celebrar o dia internacional da maçã (21/10), separamos 5 receitas com maçã para provar que essa fruta é o componente perfeito para sobremesas de diferentes texturas e formatos. Confira abaixo nossa seleção de receitas práticas para aproveitar a maçã em toda sua potencialidade na cozinha.

Crostata de maçã

Crostata de maçã da chef Lu Bonometti. Foto: Divulgação/Estúdio Gastronômico

A massa amanteigada e quebradiça dessa crostata de maçã é um dos segredos que deixam a receita irresistível. Como se não bastasse, a chef Lu Bonometti também ensina a fazer um creme de confeiteiro no ponto perfeito para ser finalizado no forno em meio ao recheio da crostata, que também leva fatias de maçã para adicionar suculência ao preparo.

Veja a receita

Maçãs laminadas com farofa doce

Maçã laminada com farofa doce do Manduque. Foto: Elvis Fernandes

Uma mesma receita pode ter a mesma cara em lugares diferentes. Nessa versão de crumble, feita pela chef Mari Adania, as maçãs são dispostas em lâminas finas, que proporcionam uma textura leve e com camadas que se combinam bem com a farofa doce que as cobre. Confira no link abaixo o passo a passo dessa receita prática.

Veja a receita

Crumble de maçã com aveia

Crumble de maçã da chef Luciana Bonometti Foto: Luciana Bonometti

Ainda entre as receitas clássicas, o crumble de maçã é uma das mais práticas. Combinando a maçã cortada em cubinhos com uma espécie de farofa doce com aveia e outros ingredientes, esse preparo vai ter que entrar como uma opção de doce fácil e de caráter um pouco mais saudável para o seu lanche da tarde. Confira como a chef Luciana Bonometti ensina a fazer a sobremesa.

Veja a receita

Mini torta de maçã

Mini torta de maçã do Meat Downtown Burgers. Foto: Marinho Rodrigues

Quando pensamos em receitas com maçã, as tortas são uma das primeiras coisas que vêm à mente. Molhadinhas e deliciosas, elas estão presentes na culinária de inúmeros países, e cada um prepara do seu jeito. O chef Eduardo Perrone, do Meat Downtown Burgers, se inspirou na receita americana para desenvolver suas mini tortas de maçã, que são perfeitas para servir ao lado de uma bola de sorvete de creme ou até de canela, como Perrone faz na casa. Confira abaixo como fazer:

Veja a receita

Cookie de maçã com passas

Cookie de maçã com passas da chef Lu Bonometti Foto: Antônio Rodrigues

Para fechar o caderno, a chef Lu Bonometti também ensina a fazer deliciosos e crocantes cookies de maçã com passas, que são opções perfeitas para comer junto com um cafézinho no lanche da tarde, ou ainda colocar na lancheira das crianças.

Veja a receita