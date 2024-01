Em uma das tradições do Ano Novo, as sementes de romã são consumidas à meia-noite, no momento da virada como um gesto simbólico de renovação e esperança. Acredita-se que cada semente representa um mês do ano e, ao saboreá-las, as pessoas expressam votos de prosperidade e abundância para os meses que virão.

No breve ritual, as pessoas costumam colocar na boca doze sementes da fruta, sem morder, mentalizando alguns pedidos. Em seguida, elas devem secar as sementes de romã e guardá-las na carteira ao longo do ano como um amuleto. Mas se você esqueceu das romãs na virada do ano, não desanime. No campo das simpatias, a sorte bate duas vezes à sua porta. Quem não conseguir cumprir com o ritual na noite do Réveillon ainda pode contar com as boas energias do Dia de Reis, basta fazer a mesma coisa no dia 06 de janeiro (com fé, claro) que o bom ano estará garantido.

Mas, se o ritual pede apenas algumas sementes, o que fazer com o resto dessa fruta que, além de saborosa, é muito bonita? Você pode comer os gominhos puros, um a um, mas a gente, claro, tem mais sugestões. Que tal deixar a tradição mais saborosa e criativa, utilizando a romã em pastinhas árabes e francesas? Veja a seguir como transformar a romã em pratos deliciosos e simples sem perder a sorte e agregando ainda mais sabor a seu início de ano.

Homus

PUBLICIDADE

Homus barzegan da Casa Tavares Foto: Salvador Cordaro/Casa Tavares/Divulgação

O homus, originário do Oriente Médio, é uma pasta de grão-de-bico com tahine, suco de limão, alho e azeite de oliva. Nessa receita do restaurante Casa Tavares, as sementes de romã entram com um leve dulçor, agregando também uma textura mais encorpada.

Confira a receita

Tabule libanês

Tabule do Shuk. Foto: Divulgação/Estúdio Cúrcuma

PUBLICIDADE

Tabule é uma salada da porção oeste do Oriente Médio, frequentemente degustada como um aperitivo. É feito principalmente de triguilho, tomate, cebola, salsa, hortelã e outras especiarias. A semente de romã neste prato busca dar um charme e sabor à mais.

Confira a receita

Pasta de frutas secas e romã

Pasta de pimentão com frutas secas e romã. Foto: Ana Bacellar

A chef Helô Bacellar diz que essa receita é perfeita para receber seus convidados. “É só retirar da geladeira e servir, e faz bonito nas mesas das ocasiões especiais”, comenta a chef. A Muhammara, como é chamada nos países árabes, é de sabor agridoce e conta com frutas secas e romã.

PUBLICIDADE

Confira a receita