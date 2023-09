Típico e delicioso, o brigadeiro é um doce que caiu na graça dos brasileiros por conta de sua receita fácil e textura cremosa. Sem dúvida, o brigadeiro acompanha gerações e conquista o paladar de muitos, de crianças a adultos. O docinho também é presença garantida nas casas brasileiras por conta dos ingredientes base estarem sempre na dispensa.

A manteiga, o leite condensado e o chocolate abriram caminho para a criatividade dos amantes de brigadeiro, que transformaram a receita e adicionaram ingredientes variados a esse doce tão famoso. Não é à toa que o brigadeiro tem o seu próprio dia no calendário brasileiro, sendo celebrado no dia 10 de setembro.

Alguns sabores inusitados como limão-siciliano, churros e leite ninho chegam pra dar um gostinho de novidade a esse docinho tão querido. Para que você possa experimentar outras versões de brigadeiro, confira cinco receitas diferentes que podem fazer bonito em festas ou servir como ótimas sobremesas.

Brigadeiro de limão-siciliano

Receita de brigadeiro de chocolate branco com limão siciliano da chef confeiteira Marilia Lima Foto: Marilia Lima | arquivo pessoal

Especialista em brigadeiro diferente, a chef Marília Lima criou essa receita deliciosa de brigadeiro de limão-siciliano. O docinho ainda leva chocolate branco e é uma ótima opção para uma festa de aniversário mais requintada.

Confira a receita

Brigadeiro de churros

Brigadeiro de churros Foto: FELIPE RAU

O brigadeiro de churros da chef Ione Gill é uma deliciosa variação do clássico brigadeiro, que combina o sabor irresistível do doce de leite com o toque especial da canela. Para dar mais cremosidade, essa receita ainda leva creme de leite e chocolate branco.

Confira a receita

Brigadeiro de Amandita

Este doce ficou ideal para quem é fã do brigadeiro tradicional e também adora o chocolate Foto: Daniel Teixeira | Estadão

O brigadeiro de Amandita da Carole Crema é ideal para quem ama uma junção crocante e cremosa no brigadeiro. A Amandita é uma bolachinha de waffer recheada com creme de cacau que combina super bem com a textura macia do brigadeiro.

Confira a receita

Brigadeiro de ninho com creme de avelã

Brigadeiro de ninho com Nutella Foto: Brigadayros

A chef Júlia Nuss, da Brigadayros, pensou em unir o creme de avelã ao leite em pó em uma única receita, O resultado foi um brigadeiro ainda mais cremoso e delicioso. Difícil é comer só um.

Confira a receita

Brigadeiro de doce de leite

Troque o leite condensado pelo doce de leite e faça esta receita da chef confeiteira e de seu aluno Foto: Humberto Terant | Addolcire

Imagina nunca mais ter que usar leite condensado para fazer brigadeiro? Foi isso que o aluno da chef confeiteira Nani Mantovani descobriu em uma de suas aulas fazendo a receita dela de brigadeiro. Na hora do leite condensado, Leonardo Clume decidiu se arriscar e trocar por doce de leite, e a escolha foi certeira. A substituição, muitas vezes, faz você economizar fazendo brigadeiro, já que o doce de leite, dependendo da marca, pode ser mais barato que o leite condensado. Além disso, ele fica cremoso e pode ser feito com qualquer sabor se não quiser que seja de chocolate.

Confira a receita

