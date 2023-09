Dia do Hot Dog: Veja 4 receitas diferentes

Do completão ao mais simples, é impossível resistir a um bom hot dog. Presente no cardápio das lanchonetes, redes de fast food e barracas espalhadas pela cidade, o cachorro quente é uma opção rápida e barata para comer durante e depois do rolê, e se popularizou a partir dos Estados Unidos no início do século XX.

Pensando no Dia do Hot Dog, que no dia 09/09 celebra esse verdadeiro pilar da comida de rua, separamos 4 receitas práticas e diferentes para você testar em casa. Com certeza você vai turbinar seus hot dogs daqui para frente.

Cachorro quente clássico

Hot dog clássico. Foto: Rafael Arbex/Estadão

Pão, salsicha e molho: a combinação básica de qualquer cachorro quente bom. Mas se mudarmos alguns ingredientes, essa receita pode atingir um nível ainda mais alto. Veja como preparar três receitas de hot dog simples com alguns toques especiais para você turbinar seu lanche em casa.

Hot dog com barbecue e bacon

Cachorro-quente do The Dog Häus Foto: Carol Nuñes

Quanto mais incrementado, um cachorro quente pode se tornar ainda mais delicioso. Essa versão, elaborada pelo The Dog Haüs, leva molho barbecue, bacon e mais alguns ingredientes para montar um dogão de respeito. Vale a pena experimentar!

Hot dog de currywurst

Hot dog de currywurst do PoPa Artesanal Hot-Dog. Foto: Divulgação/PoPa Artesanal Hot-Dog

O currywurst é um prato que leva batatas fritas, molho de curry e linguiça, e é muito comum na culinária de rua da Alemanha. Combinando as influências americanas e alemãs, o chef Alexandre Park, da PoPa Artesanal Hot-Dog, apresenta uma receita de cachorro quente inspirada nesse prato, de uma maneira concisa e prática para preparar em casa. Crocante e condimentado, o sabor dessa versão vai te surpreender!

Hot dog no pão de queijo

Pão de queijo recheado que imita cachorro-quente ideal para o café da tarde com a criançada e para se deliciar Foto: Rodrigo Cafaro | Trem Doido

Essa receita de hot dog montado dentro de um pão de queijo da lanchonete Trem Doido combina o melhor da gastronomia mineira com a gastronomia norte-americana, em um sanduíche repleto de sabor (e queijo). Fica pronto em pouquíssimo tempo e é perfeito para testar novas possibilidades na cozinha.