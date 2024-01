Pode parecer estranho em um primeiro momento, mas a textura cremosa e a suavidade do queijo proporcionam uma base deliciosa para inúmeras sobremesas. Seja incorporado em cheesecakes, mousses e sobremesas geladas, o queijo empresta uma consistência sedosa e um sabor único ao doce.

A capacidade do queijo de transcender as barreiras entre o salgado e o doce torna-o um ingrediente valioso, permitindo aos amantes de sobremesas explorar uma paleta ampla de sabores.

Além disso, a tendência de utilizar queijos em doces clássicos revela uma abordagem ousada e inovadora de quem está cozinhando. Seja ralado sobre uma panna cotta de baunilha, por exemplo, para um toque salgado ou combinado com frutas caramelizadas, esses queijos adicionam uma profundidade de sabor que desafia as expectativas tradicionais.

Os cozinheiros mais ousados e versáteis vão pirar com essas três opções de sobremesas com queijo, e os amantes de doce que ficam só esperando para se deliciarem, vão pirar também. Veja as sugestões:

Tiramisú

Tiramisú Foto: Pedro Ferrarezzi

Nessa iguaria, o queijo mascarpone desempenha um papel central, conferindo uma cremosidade sublime ao prato. Essa sobremesa foi feita pelo coordenador do curso de gastronomia da Anhembi Morumbi, Daniel Frenda, que é especialista na culinária italiana.

Confira a receita

Queijadinha

Queijadinha Foto: Feliciana Pães

São apenas seis ingredientes utilizados nesta receita maravilhosa de queijadinha. Esse doce é tão incrível que dá vontade de comer de colher direto do refratário. O sabor salgado do queijo equilibra a doçura do leite condensado. A casquinha fica crocante, e o interior bem cremoso.

Confira a receita

Maçã do amor

Aprenda a rechear maçã do amor com mousse de mascarpone e baunilha Foto: Alex Silva | Estadão

O chef confeiteiro do Quincho, Rafael Aoki, montou uma sobremesa de maçã verde com mousse de mascarpone e baunilha. A clássica maçã do amor ganhou mais versatilidade e ousadia nessa versão.

Confira a receita