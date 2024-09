Quando se fala em doces brasileiros, muitas vezes, a primeira imagem que surge à cabeça é um brigadeiro bem redondinho, coberto de granulado e chocolatudo. Apesar de ser um ícone do da nossa culinária, o docinho de festa que pode vir enrolado ou para comer de colher não é o único doce brasileiro clássico.

O chef Lucas Corazza defende que os diversos ingredientes brasileiros possibilitam receitas que vão além do “mainstream”, como as boas e velhas receitas que estão presentes nas casas dos brasileiros, as popularmente chamadas de “comidas de vó”. Por isso, ele se propôs a fazer receitas fáceis que levam ingredientes encontrados na cesta básica do brasileiro mantendo o espírito doce da nossa cozinha.

Descubra curiosidades sobre doces brasileiros e aprenda essas receitas abaixo.

Qual é o doce preferido dos brasileiros?

“Eu acho que o brasileiro às vezes se subestima, porque ele não percebe o quanto ele gosta de doces de frutas”, destaca Corazza. O ele afirma que basta ver quantos picolés de frutas diversas existem em todo o território nacional, além, claro, de doces com frutas, como mousse de maracujá, gelatina de frutas, bombom de morango, bombom de uva e banoffe “que virou um hit e leva banana fresca”.

Apesar de os sabores mais gordurosos venderem mais, o confeiteiro acredita que a diversidade do paladar brasileiro ainda está presente, mas acabamos nos esquecendo das frutas, porque têm uma qualidade baixa, ou está muito em calda, ou o método de cocção está incorreto. “Fruta não é algo tão simples de trabalhar, mas o brasileiro ama os doces com ela”.

Quais são os doces típicos de cada região?

Em um país vasto como o Brasil, tanto em tamanho quanto na imensidão de culturas, é difícil dizer quais são os doces típicos de cada região. Segundo Corazza, em toda a região Norte e Nordeste, por exemplo, há uma grande variedade de bombons, cremes e geleias de cupuaçu, por exemplo. Enquanto isso, também no Nordeste, a diversidade cultural possibilita que existam muitos doces típicos, como cartola em Recife, munguzá doce na Bahia, doce de origem (ou de espécie) no Maranhão etc.

Já no Sul, onde a ocupação alemã foi maior, o strudel é o ponto forte, mas onde os descendentes de italianos estão em maior quantidade, essa tortinha de maçã cede lugar à pastiera (torta italiana de massa amanteigada e recheada de ricota, mel e trigo em grão). No entanto, algo que o chef acredita ser unanimidade nacional é o sorvete, que também atende ao bioma de cada região, com frutas típicas da Mata Atlântica, da Amazônia, da Caatinga e por aí vai. “Hoje, os sorvetes também têm essas identidades regionais, e é uma delícia saber que nada mais é tão puro, está tudo misturado, porque é muito mais gostoso um mundo assim”, afirma.

Mão na massa!

Para incluir os muitos Brasis, o chef confeiteiro ensina a fazer receitas práticas que levam ingredientes incluídos na cesta básica em todo país, com alternativas verdadeiramente brasileiras que ressignificam itens comuns em doces com texturas e sabores nostálgicos. Confira abaixo.

Bala baiana

Bala baiana, ou bala de ovos, de Lucas Corazza Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Uma das receitas preferidas de Lucas Corazza (e de sua mãe), a bala baiana, ou bala de ovos, tem uma calda crocante por fora e um recheio de gema bem cremoso por dentro. Para Corazza, o diferencial desse doce é como ele é sentido na boca.

“Como é gostoso morder algo que você normalmente encontra só cremoso e de repente ele fazer ‘crec’. Não é só aquele monobloco de textura como um pudim, quindim ou brigadeiro. Não, tem crec e explode na boca”.

Prestígio caseiro

Prestígio caseiro de Lucas Corazza Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Uma alternativa não industrial ao popular bombom, essa receita de prestígio caseiro garante um coco bem molhadinho e uma cobertura suave e chocolatuda. Aprenda a fazer uma cocada simples com açúcar coberta por chocolate.

Beliscão de goiabada

Beliscão de goiabada, ou goiabinha, de Lucas Corazza Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Goiabinha, beliscão de goiabada ou simplesmente biscoito de goiabada, não importa o nome, todo mundo sabe bem que doce é esse. A receita é simples e fácil e tem apenas seis ingredientes.

