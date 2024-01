O Drag Brunch Brasil é uma experiência gastronômica que reúne comidas típicas de café da manhã com de almoço e serve drinques refrescantes e muito saborosos com e sem álcool. O evento acontece no Sky Hall Terrace Bar e a comida fica a cargo do chef Martin Casilli. Já o bar, está nas mãos do mixologista Renan Tarantino. Ambos inovam e surpreendem com preparos deliciosos e fáceis de testar em casa. Confira três receitas que você pode pedir no Drag Brunch Brasil e também fazer em casa!

Pão de queijo Sky Hall

Pão de queijo Sky Hall Foto: Giulia Cucio/Estadão

Em apenas sete passos esta receita típica do café da manhã fica pronta, rendendo 15 pães de queijo bem fofinhos e muito saborosos. Com a união de dois tipos de queijo e dois tipos de polvilho, a receita não fica pesada e muito menos seca. Para saber os segredos do chef Martin Casilli, basta dar uma olhada no passo a passo e testar em casa!

Honey B, drinque com abacaxi e mel

Drinque de abacaxi com mel do Drag Brunch Brasil Foto: Giulia Cucio/Estadão

Um drinque sem álcool com abacaxi, chá earl grey, mel, limão e muito gelo, o Honey B, ou “Diego Martins” - uma homenagem do Drag Brunch Brasil à drag de mesmo nome -, é uma delícia para todas as idades. Refrescante e docinho, é impossível tomar apenas um!

Blood Mary do Sky Hall

Blood Mary do Drag Brunch Brasil Foto: Giulia Cucio/Estadão

Um Blood Mary diferentão, o intitulado Tarantino’s Blood Mary leva suco de tomate, vodca e um tempero especial e bem picante a base de pimentas, molho inglês, picles de pepino e bacon. É uma surpresa a cada gole, perfeito para inovar no Happy Hour com os amigos!

