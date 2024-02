Drinques tropicais: cinco opções para fazer no Carnaval

As festas de Carnaval pedem por bebidas fáceis de se tomar e de preparar. A previsão é de calor para a maior parte das capitais e do litoral do país durante o feriado, e nada melhor que espantar o calor com drinques de sabor refrescante.

Para este carnaval, nossa escolha foram drinques com uma cara ‘tropical’, com coquetéis e combinações que focam em ingredientes e frutas que são a cara da praia, do sol e do calor. Veja abaixo como preparar esses drinques que vão te colocar para cima durante o período de festa.

Piña colada clássica

Piña colada do Lanikai. Foto: Johnny Mazzilli

Não poderíamos começar com outro drinque: a piña colada é um drinque clássico da América Central, tendo a sua origem atribuída a Porto Rico. Preparado a partir da receita do Lanikai, esse drinque de abacaxi com coco tem uma carinha de batida e é cremoso, leve e refrescante: tudo o que você precisa para curtir bem o Carnaval.

Jaca amiga

Jaca Amiga, do Bia Hoi SP. Foto: Guilhermo White/Bia Hoi SP/Divulgação

‘Primo’ do Caju amigo, esse drinque do pub Bia Hoi SP substitui a fruta clássica da receita pela jaca, pensando na harmonização similar que as frutas oferecem ao coquetel. Cinco ingredientes e menos de cinco minutos é o que você precisa para preparar esse drinque diferente e refrescante.

Cabo Verde

O drink Cabo Verde, do Bar dos Cravos. Foto: Gustavo Mendes

Esse drinque do Bar dos Cravos une shochu, bebida destilada à base de arroz típica da gastronomia coreana, saquê, suco de uva verde e sumo de limão, em um drinque equilibrado, leve e cítrico.

Vanilla Strawberry

Drinque com vodca de baunilha e morango. Foto: Danilo Rodrigues/Bar dos Cravos/Divulgação

Esse drinque com vodca saborizada de baunilha leva maracujá e morango como ingredientes que vão adicionar aromas frescos e acidez para a bebida.

Idealizado pelo bartender Danilo Rodrigues para o Bar dos Cravos, esse drinque é prático também é uma ótima opção para quem gosta de algo um pouco mais doce.

MPLA

MPLA, drinque de cachaça umburana. Foto: Gustavo Mendes/Bar dos Cravos/Divulgação

A sugestão para esse drinque é utilizar cachaça da variedade umburana, envelhecida em barris especiais com madeira de mesmo nome, mas você pode optar por qualquer boa cachaça da sua preferência. Esse drinque tem perfil de sabor mais picante, a partir da combinação do gengibre com o maracujá.

