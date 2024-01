Também conhecido como “Drynuary”, o “Dry January” (Janeiro Seco, em português) é uma iniciativa da organização sem fins lucrativos “Alcohol Change UK”, que visa conscientizar sobre os danos físicos e psicológicos promovidos pelo álcool.

Em 2013, a ONG criou essa campanha como forma de promover um desafio de passar 31 dias sem consumir bebidas alcoólicas. À época, quatro mil pessoas aderiram ao movimento. Em 2023, esse número foi de 175 mil pessoas.

Segundo eles, esse tempo sóbrio proporciona uma “reiniciação total do corpo e da mente”, melhorando a qualidade do sono e a saúde mental com apenas um mês sem álcool. A ideia é fomentar benefícios a longo prazo e trazer a reflexão sobre a relação dos indivíduos com as bebidas alcoólicas e como elas impactam seu dia a dia.

Mas não se preocupe! Seguir o “Janeiro Seco” não significa que você precise ficar sem um bom drinque. Separamos três receitas de drinques bem refrescantes e sem álcool para você brindar seu Janeiro Seco em grande estilo!

Sangria

Sangria sem álcool Foto: Giulia Howard/Estadão

Para quem adora a boa e velha sangria, aqui está uma versão sem álcool do drinque. Com suco de uva no lugar do vinho e uma diversidade muito refrescante e saborosa de frutas, a sangria sem álcool é ótima para aproveitar o verão. Veja o passo a passo de como fazer o drinque.

Drinque de romã e soda italiana

Drink de romã e soda italiana sem álcool do restaurante Castelo Magia e Bruxaria Foto: Marcio Santos | Castelo Magia e Bruxaria

Inspirado no universo de Harry Potter, este drinque é chamado de “Sangue de Unicórnio” e leva xarope de romã, soda italiana e bolinhas de tapioca. Um drinque diferente, gostoso e sem nenhuma gota de álcool. Confira a receita completa.

Virgin Tonic

Versão sem álcool de Gin Tônica com Frutas Foto: Between Buns I Agência Dots

Uma Gin Tônica diferente, o Virgin Tonic leva suco de maçã, água tônica e xaropes de frutas cítricas em uma combinação deliciosa e perfeita para enfrentar os dias de calor no seu Janeiro Seco. Aprenda a fazer aqui.